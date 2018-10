La recensione di The Milk System

Il bambino obeso americano, che fa merenda con Big Mc e Coca-Cola, e quello scheletrico e mal nutrito, che in Africa non può nemmeno permettersi il lusso di un bicchiere d’acqua dal rubinetto (semplicemente perché il rubinetto nemmeno può averlo!), sono due immagini dello stesso identico sistema economico.

Che il capitalismo abbia creato degli squilibri alimentari – oltre che sociali, politici ed ambientali – è un fatto ormai conclamato da anni. Ma è nell’ultimo decennio che si è fatta forte la sensibilizzazione su ciò che mangiamo, su quale percorso intraprendono gli alimenti prima di arrivare nel nostro piatto.

Al cinema questa particolare nicchia di spettatori ha potuto apprezzare nel tempo lavori di inchiesta come il cult Super Size Me (2004) di Morgan Spurlock, il quale denunciava gli effetti negativi dei fast food sulla dieta americana (lo stesso Spurlock aveva poi bissato con Super Size Me 2: Holy Chicken!); oppure Food Inc. (2008 ) di Robert Kenner che smascherava i misteri dei processi di produzione degli alimenti a livello industriale.

Per non parlare della campagna healthy lifestyle lanciata da Netflix con Cowspiracy (2014) – con produttore esecutivo Leonardo DiCaprio – o con la serie tv Rotten.

Insomma, con un background di questo tipo, The Milk System di Andreas Pichler non racconterà certo delle verità inedite o sconvolgenti. Ma del resto la storia del cinema è fatta di quelle 7-8 storie che si ripetono con modalità diverse, quindi la «ricerca della novità» non può e non deve essere un criterio di critica valido, soprattutto se si tratta di un documentario.

Di lavori come quelli di Pichler infatti ce n’è bisogno sempre, perché più se ne parla e meglio è.

Soprattutto se poi, alla luce di ciò che ci racconta The Milk System, a farne le spese sono sempre i consumatori e le piccole imprese.

Il sistema latte oggi si espande a nuovi mercati, fa credere ai cinesi che consumando latticini più volte al giorno diventeranno più alti, continua a colonizzare i mercati africani e distrugge il sistema di cooperative e fattorie che per secoli erano state l’architrave del settore primario in Europa.

Andreas Pichler – seguito da due direttori della fotografia magistrali, Jakob Stark e Martin Rattini – viaggia intorno al mondo per filmare queste discrepanze, per raccontare una catena industriale che poggia più sul marketing ed i profitti che sul benessere dei consumatori

The Milk System ha vinto la mensione speciale Legambiente dell’ Environmental Film Festival di Torino e sarà disponibile in sala su richiesta tramite la piattaforma Movieday.

Voto: 8/10

Scheda Tecnica di The Milk System

TITOLO: The Milk System

USCITA: 2 ottobre

REGIA: Andreas Pichler

DURATA: 90′

GENERE: documentario

PAESE: Germania, Italia, Germania, 2017

FOTOGRAFIA: Jakob Stark e Martin Rattini

MUSICHE: Gary Marlowe

MONTAGGIO: Florian Miosge