SPYNE: il thriller d’esordio di Anna Antonelli arriva nei cinema italiani dal 21 maggio

Un ex agente segreto corso, una tetraplegia, e i fantasmi di un passato che non perdona.

Arriva nelle sale italiane dal 21 maggio Spyne, thriller d’esordio della regista Anna Antonelli, prodotto e distribuito da Creations Factory. Ispirato a una storia vera, il film racconta di Pierre, ex spia corsa che, dopo essere diventato tetraplegico a seguito di una grave malattia, si ritrova a fare i conti con segreti che credeva sepolti. Forze oscure tornano a reclamarli, trascinandolo in una resa dei conti che mette in gioco la sua vita e la verità su un sistema di intelligence spietato.

Nel ruolo del protagonista c’è Stefano Cassetti, noto al pubblico internazionale per Into The Night, Anthracite e The Twisted Tale of Amanda Knox. Al suo fianco un cast di tutto rispetto: Giorgia Fiori (Ancora volano le farfalle, La spiaggia dei gabbiani), Andrea Bruschi (già in Ferrari, Lamborghini e House of Gucci), Ivan Franek (La grande bellezza, Il Sol dell’avvenire) e Alessandro Cremona (007 Spectre, Romanzo criminale, Padre Pio).

Girato interamente in Liguria, il film affronta con sguardo autentico anche il tema delle lesioni spinali e della disabilità, grazie al supporto del dottor Antonino Massone, che ha aperto le porte dell’unità spinale dell’ASL 2 di Pietra Ligure per le riprese. La sceneggiatura è firmata da Paolo Fittipaldi; la fotografia è di Matteo De Angelis, il montaggio di Angelo D’Agata, le musiche di Filippo Quaglia e Raffaele Rebaudengo. La distribuzione internazionale è affidata a Blue Eyes Film. Il progetto è finanziato nell’ambito del PR FESR Liguria 2021–2027.

Il film sarà presentato in anteprima lunedì 18 maggio al Cinema Adriano di Roma (Piazza Cavour 22): photocall alle 20:00, proiezione alle 20:30, con la presenza in sala della regista Anna Antonelli e degli attori Stefano Cassetti, Giorgia Fiori e Alessandro Cremona. La premiere milanese è fissata per il 21 maggio alle 21:00 al Cinema Anteo (Piazza XXV Aprile), mentre il 24 maggio il cast sarà al Cinema Sivori di Genova (Salita Santa Caterina 54) per una proiezione con il pubblico a partire dalle 20:00.