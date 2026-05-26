Zerocalcare torna domani: perché continuiamo ad avere bisogno delle sue fragilità
Bianca Ricci
- Cinema e tv

Zerocalcare torna domani: perché continuiamo ad avere bisogno delle sue fragilità

Zerocalcare torna domani: perché continuiamo ad avere bisogno delle sue fragilità

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Cinema e tv - 26 Maggio 2026

di Bianca Ricci

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