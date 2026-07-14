Emmy 2026: “The Pitt” fa incetta di nomination, “Hacks” batte un record e Widow’s Bay è la sorpresa della stagione
Irene Anania
- Cinema e tv

Emmy 2026: “The Pitt” fa incetta di nomination, “Hacks” batte un record e Widow’s Bay è la sorpresa della stagione

Emmy 2026: “The Pitt” fa incetta di nomination, “Hacks” batte un record e Widow’s Bay è la sorpresa della stagione

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Cinema e tv - 14 Luglio 2026

di Irene Anania

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