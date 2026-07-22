Oltre l’Odissea, i film più attesi dell’estate 2026

Musa, quell’uom di multiforme ingegno dimmi, che molto errò, poich’ebbe a terra gittate dell’Academy le sacre torri.

Sì, ovviamente parliamo di Christopher Nolan. E chi se no?

Non c’è bisogno di ribadire quale sia il film più atteso di questa estate cinematografica. L’Odissea, il poema omerico per eccellenza adattato da uno degli autori più in vista della sua generazione, promette già di fare incetta sia di pubblico che di premi. Nonché di riportare al centro dell’attenzione del pubblico il genere peplum, o più in generale gli adattamenti mitologici.

Sì, ma non solo Nolan. Molte altre sono le pellicole destinate ad uscire nei prossimi due mesi che rischiano di passare totalmente in secondo piano, oscurati dalle vele di Odisseo. Tuttavia, il dirompente successo di prodotti a bassissimo budget come “Obsession”, a discapito di blockbuster quali “Supergirl” dimostra l’imprevedibilità di questo periodo.

Chissà dunque che il prossimo, imprevedibile successo miliardario non debba arrivare proprio tra luglio e agosto.

Spider-man: Brand New Day

Dopo la colossale epopea mitologica di Nolan, il più scontato successo cinematografico è certamente il prossimo capitolo della saga di Spider-man, nonché del Marvel Cinematic Universe. “Spider-man: Brand New Day” riporta in scena il Peter Parker di Tom Holland, in una nuova avventura dalle proporzioni mai viste prima in un mondo che lo ha dimenticato.

Il nuovo film promette di incrociare il cammino dell’Arrampicamuri con l’intera vastità dell’Universo Marvel. Dal Punitore all’incredibile Hulk, passando per i ninja della Mano e persino un primo assaggio degli X-Men. Numerosi infatti sono i rumor secondo cui Sadie Sink, star di “Stranger Things” qui presente in un ruolo misterioso debba interpretare proprio Jean Grey.

Ironico notare come tra Holland, Zendaya e Jon Bernthal, “Brand New Day” presenti più di un nome di “Odissea”.

Robin Hood – Il Prezzo del Sangue

Per agosto è invece prevista una produzione di I Wonder.

“Robin Hood – Il Prezzo del Sangue” (in originale noto come “The Death of Robin Hood”) sarà un’avventura crepuscolare con protagonista l’arciere e ladro ormai al termine della sua epopea. Hood, da tempo in esilio, farà infatti la conoscenza di una piccola orfana.

Il tono dell’opera, le sue tematiche, e la presenza di Hugh Jackman come attore protagonista fa presagire un film paragonabile a quel “Logan” interpretato dallo stesso Jackman nel 2017. Evidentemente l’attore australiano sa come valorizzare le fasi finali del cammino di un eroe.

La fine di Oak Street

Ambientato negli anni ’80, questo thriller ha per protagonista un’altra star di “Odissea”, ovvero Anne Hathaway, accompagnata da Ewan McGregor.

Per l’occasione, i due saranno marito e moglie, e saranno trasportati insieme al resto della famiglia in una terra abitata da creature preistoriche.

Dinosauri, giungle e lotta per la sopravvivenza. La cara fantascienza vecchia scuola.

Menzione onorevole: lo streaming

Nel caso non riusciste ad andare al cinema, non preoccupatevi, perché anche online nuovi prodotti audiovisivi continueranno a tenervi compagnia.

Sono infatti tutt’ora in corso di trasmissione prodotti amatissimi quali la terza stagione di “House of the Dragon” (HBO Max) e la seconda di “X-Men ’97” (Disney Plus). I nuovi capitoli degli universi di Westeros e della Marvel sono hanno letteralmente fatto fuoco e fiamme fin da subito, e promettono numerosi ed ulteriori sconvolgimenti e colpi di scena.

Tuttavia vi sono anche serie che ancora devono approdare sui nostri schermi. Si pensi a “Lucky” (Apple TV) nuovo thriller con protagonista Anya Taylor-Joy, e “Lanterns” (di nuovo HBO Max), che promette di portare in scena una nuova interpretazione di quel mito di casa DC che risponde al nome di Lanterna Verde.