Oscar 2025. L’iconico outfit di Adam Sandler colpisce ancora

Durante la più famosa cerimonia di premiazione statunitense, la più attesa dell’anno, l’attore Adam Sandler si è presentato con un altro dei suoi improbabili outfit definiti spesso proprio “alla Sandler”. Il suo iconico stile ormai viene riconosciuto come un marchio di fabbrica dell’attore, tanto da guadagnarsi anche un nome identificativo su TikTok: il “Adam Sandler chic”, trend spopolato durante la fashion week di New York, il mese scorso, alla sfilata di Tommy Hilfiger, dove gli shorts extra lunghi e larghi sono emersi in tutta la loro forza.

Agli Oscar 2025, Sandler è arrivato indossando una felpa celeste un po’ oversize, camicia hawaiana con colletto, pantaloncini da basket sotto il ginocchio e scarpe da ginnastica colorate, riproponendo quello stile che ormai lo ha definito nel corso di questi anni. Un look apprezzato da molti per la scelta di optare senza preoccuparsi dei giudizi per un abbigliamento più comfort e streetwear.

Questa volta, però, il conduttore Conan O’Brien ha deciso di prendersi gioco dei look scintillanti dei partecipanti. Quando ha puntato il dito su Sandler, le cose sono sfuggite di mano. “Sei vestito benissimo, Adam”, ha esclamato O’Brien con sarcasmo, prima di chiedere: “Cosa indossi? Sei vestito come un tipo che gioca a video poker alle due di notte”. Da lì, Sandler, visibilmente irritato, ha risposto con un urlo: “Nessuno ha mai pensato a cosa indossassi finché non l’hai detto tu!”.

«Mi piace il mio look. Perché sono una brava persona. Non mi interessa quello che indosso e quello che non indosso. I miei pantaloncini da ginnastica e la mia felpa ti offendono così tanto che hai dovuto prendermi in giro davanti a tutti!” sono state le parole di Sandler alle battute di O’Brien. Non è chiarissimo se si sia trattato di uno scatto di rabbia improvviso ma reale o di un gioco del tutto preparato, sta di fatto che la scena ha colpito molto e ha scatenato, naturalmente, commenti del web.

Al di fuori della serata degli Oscara, l’outfit di Sandler spopola tra i fan. La felpa del brand di Los Angeles Aviator Nation, la stessa che indossava l’attore, non è più disponibile: è andata sold out la sera stessa. Nonostante non venga affatto definito come l’ospite più alla moda, è già successo anche altre volte in passato che Sandler dettasse tendenza con il suo stile rilassato.