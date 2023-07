ZeroZeroZero e Gomorra: due narrazioni che esplorano il mondo del crimine da prospettive diverse

Le serie tv Gomorra e ZeroZeroZero hanno catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo, offrendo una visione cruda e realistica del mondo del crimine organizzato. Sebbene entrambe le serie si concentrino sugli aspetti oscuri della società, presentano narrazioni e approcci distinti che le rendono uniche.

Entrambe sono basate sugli omonimi romanzi scritti da Roberto Saviano e dirette sa Stefano Sollima insieme ad altri registi.

Il contesto geografico

Una delle principali differenze tra le due serie riguarda l’ambientazione. Gomorra è ambientata principalmente a Napoli, in Italia, e si concentra sulle attività criminali della Camorra, la mafia locale. La serie esplora il lato oscuro delle strade di Napoli, mettendo in evidenza le lotte di potere tra diversi clan criminali.

D’altra parte, ZeroZeroZero offre uno sguardo globale sul traffico internazionale di droga, dipanandosi in diverse parti del mondo (tra cui il Messico, gli Stati Uniti e l’Africa) e mostrando come il commercio di cocaina coinvolga diverse organizzazioni e culture criminali.

L’approccio narrativo

Mentre Gomorra si concentra maggiormente sulle vicende dei singoli personaggi all’interno del contesto criminale, esplorando le loro relazioni complesse e i conflitti interni, ma anche interiori. La serie è infatti nota per la sua crudezza e brutalità, mostrando senza filtri la violenza che caratterizza il mondo della mafia.

Di contrasto ZeroZeroZero adotta un’ottica più ampia e strutturata, offrendo una visione panoramica del traffico di droga su scala globale. La serie esplora le connessioni tra diversi personaggi e organizzazioni, evidenziando l’interdipendenza e la complessità del mercato della droga.

Le tematiche trattate

Le tematiche affrontate nelle due serie differiscono, sebbene entrambe ruotino attorno al crimine organizzato. Gomorra si sofferma sulle dinamiche di potere, la fedeltà, la violenza e la corruzione all’interno della Camorra, analizzando le conseguenze dell’appartenenza a un clan mafioso e le sfide che i personaggi devono affrontare per sopravvivere in un ambiente estremamente pericoloso.

ZeroZeroZero, invece, esplora tematiche come la globalizzazione, la corruzione internazionale e le implicazioni socio-economiche del commercio di droga. Partendo dalla ‘ndrangheta calabrese, la serie mette in luce il modo in cui il traffico di cocaina influenzi le istituzioni, le economie e la vita di persone in tutto il mondo.

In conclusione

Sia Gomorra sia ZeroZeroZero si concentrano sul mondo del crimine organizzato, ma offrono prospettive diverse e affrontano tematiche. Mentre “Gomorra” esplora il lato oscuro di una città italiana attraverso la mafia locale, “ZeroZeroZero” offre una visione globale del traffico internazionale di droga. Entrambe le serie sono caratterizzate da una narrazione cruda e realistica, ma si distinguono per l’approccio narrativo e le tematiche affrontate. Se sei interessato a esplorare il sottobosco criminale da prospettive diverse, queste due serie rappresentano sicuramente scelte interessanti da considerare.

Le storie sono raccontate in maniera non lineare, con flashback e scene che si susseguono in modo incalzante. Questa struttura genera una tensione costante e tiene gli spettatori incollati allo schermo.

I due prodotti seriali non sono solo delle serie tv sulla criminalità organizzata e sul traffico di droga, ma sono anche una riflessione più profonda sulle dinamiche umane e sul potere.

La corruzione, la violenza e il tradimento vengono sviscerate mettendo in luce le conseguenze devastanti di tali azioni. I registi offrono poi una prospettiva d’insieme, mostrando come il traffico di droga coinvolga persone e paesi in tutto il mondo.

Nonostante alcuni potrebbero trovare le scene di violenza molto disturbanti, entrambe le serie meritano assolutamente di essere viste.

ZeroZeroZero e Gomorra: due narrazioni che esplorano il mondo del crimine da prospettive diverse