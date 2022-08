Scompartimento n. 6: un viaggio alla scoperta di sé

Diversità parallele

Scompartimento n. 6 – In viaggio con il destino è un film del 2021 diretto da Juho Kuosmanen che ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria.

Liberamente ispirato all’omonimo romanzo dell’autrice finlandese Rosa Liksom, è ambientato negli anni novanta, con treni dai lunghi percorsi e vecchie auto.

In un’atmosfera annebbiata e cupa si stagliano due storie apparentemente molto lontane ma in realtà simili, accomunate da una sensibilità autentica.

All’interno di un treno che percorre parte della Russia, da Mosca a Murmansk, si conoscono due persone, le quali, a loro volta, si fanno conoscere al pubblico attraverso i loro discorsi.

Si tratta di Laura e Ljoha: lei una studentessa di archeologia finlandese che vive a Mosca, lui è un minatore russo.

Laura ha una relazione con Irina e assapora di riflesso la sua vita salottiera fatta di ricevimenti intellettuali e mondani nel suo raffinato appartamento; ma Irina spesso la delude, come quando decide di non partire con lei per un viaggio verso Murmansk per vedere i petroglifi.

Di Ljoha si sa poco invece, lavora in miniera ed è un ragazzo semplice, fa fede alle voci populiste e approfondisce poco o per nulla le tematiche di carattere socio-politico.

Fredda dolcezza

Apparentemente distanti per estrazione sociale, cultura e interessi, trovano una connessione profonda legata all’interiorità, all’animo sensibile che accomuna entrambi.

Il primo incontro è difficile e impattante ma piano piano i due imparano a convivere e a conoscersi, dividendo il vagone letto, tra incomprensioni, litigi e risate.

I loro cuori si legano e si svelano piano piano, anche grazie agli incontri casuali con alcune persone durante le le fermate del treno. Persone semplici ma genuine che tratteggiano un’umanità generosa.

I dialoghi sono scarni ma essenziali. Parole che possono sembrare poco significative ma che accendono in Laura e Ljoha delle riflessioni personali, dei pensieri che li porteranno alla scoperta di sé stessi.

La rigidità delle temperature contrasta con la dolcezza dei loro sentimenti, con la purezza delle loro azioni, volte alla naturale

Un road movie dalla fotografia appannata ed essenziale che scruta da vicino i volti dei protagonisti, scandagliando ogni emozione.

L’occhio della camera si muove tra le luci dell’alba e il buio della notte, attraversa i finestrini appannati del treno per mettere a fuoco le espressioni di Laura e Ljoha.

Scompartimento n. 6 è un viaggio introspettivo nell’io che in maniera soffusa ma diretta raccoglie le diversità umane e le restituisce allo spettatore con realismo e ardore.

Da vedere in lingua originale!

Scompartimento n. 6: un viaggio alla scoperta di sé