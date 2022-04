Spencer: il ritratto sofferente di Lady Diana

Spencer è diretto da Pablo Larraín e sceneggiato da Steven Knight, con eleganza ed estremo rigore delle inquadrature.

È cupo fin dall’inizio, non ci regala momenti di spensieratezza, ma ci fa vivere il disagio interiore della protagonista.

Si tratta di Lady Diana, l’amatissima principessa del Galles, morta a 36 anni in un tragico incidente automobilistico.

La narrazione è incentrata sulle emozioni di Diana, dopo la scoperta del tradimento da parte del marito Carlo, principe del Galles, con Camilla Parker Bowles.

Diana si sente in gabbia, in un ambiente che la costringe a rigide regole di comportamento, ed in più accanto a un uomo che non la ama.

Siamo nel 1991 e la famiglia reale britannica si prepara a trascorrere le vacanze di Natale nella tenuta della regina a Sandringham. Ma durante i giorni festivi nessuno sembra curarsi di Diana, a parte i suoi figli.

Come dice ai piccoli William ed Harry, sfogandosi: “Qui, in questa casa non c’è futuro. Passato e presente sono la stessa cosa”. Una frase disillusa che esprime tutta la sofferenza di Diana, la quale non riesce ad andare oltre la relazione extraconiugale del marito e di conseguenza ad accettare le etichette, ormai obsolete ed ipocrite.

L’unica amica della principessa nella tenuta è la costumista Maggie, che la incoraggia a combattere la famiglia reale e ad adempiere agli obblighi che si aspettano. Ma Diane è una persona che vuole amare ed essere amata, alla costante ricerca di affetto e passioni, come riferisce all’amica sulla spiaggia “Lo sai che mi piacciono le cose semplici, normali: le cose vere”.

Non è più disposta ad accettare le restrizioni di una realtà che ora l’hanno tradita e ferita.

Questo suo atteggiamento naturale di confidarsi con il personale della casa reale rende ancora più umano il personaggio di Lady D che, come viene sempre descritta, era una persona vicina al popolo.

Purtroppo però è stata anche una donna sola, come ben viene descritto dal film, che nel suo pensare ad alta voce non aveva timore di mostrare i suoi sentimenti più intimi.

Spencer, che riprende il cognome da nubile di Diana, vuole dare risalto alla individualità e alla personalità della principessa più amata del mondo. Una donna affascinante ma molto fragile, che è entrata nei cuori di milioni di persone, grazie al suo atteggiamento gentile e propenso alla vita.

Tutto il film è percorso dal paragone che Diana fa tra sé stessa e Anna Bolena, una delle mogli più influenti di Enrico VIII. Poco dopo l’annuncio della sua gravidanza, Anna Bolena ebbe un aborto spontaneo, probabilmente di un maschio, figlio ambito dal re per consentire alla sua stirpe di avere un erede al trono. Enrico infuriato la maledisse e, per disfarsene, la accusò di alto tradimento, stregoneria e adulterio. Anna venne quindi arrestata e decapitata, a causa di false accuse.

È così che Diana si sente, amareggiata e delusa, incompresa, sostiene addirittura che tutti “Siamo merce di scambio”.

Con una collezione di vestiti bellissimi, ripresi fedelmente dagli outfit di Lady D, Kristen Stewart ci regala una delle sue performance più strutturate e puntuali.

Dall’espressione malinconica alla camminata un po’ sbilanciata lateralmente, l’attrice riesce a rievocare la dolcezza e l’inquietudine di Diana.

Molti momenti di affetto con i figli vengono narrati dal regista, che ce li mostra come le ancore di salvezza della principessa, coloro che le daranno al forza di scappare e di ricominciare una nuova vita, lontana dalle falsità.

“All I need is a miracle”, di Mike & the Mechanics, cantano tutti e tre quando si dirigono in macchina verso Londra. “Quello di cui ho bisogno è una miracolo” e forse questo è un inno di solidarietà del regista per il futuro tragico di Diana.