Nevia, una storia di riscatto al Piccolo Cinema America

Nella programmazione del Piccolo Cinema America, a Roma nel parco di Monte Ciocci, questa estate troviamo Nevia, un’opera prima, un “piccolo film” come lo definisce umilmente la regista Nunzia De Stefano.

Piccolo ma gigante, nella sua potenza espressiva targata Napoli.

La capacità tecnica ed eloquente della regista è confermata poi dalla scelta di Matteo Garrone di essere il produttore del film, una garanzia di qualità italiana.

Il film (uscito nel 2019) è ambientato in un campo di container a Ponticelli, e descrive una difficile realtà che purtroppo non tutti conoscono.

Nevia è la protagonista, una diciassettenne che vive con la nonna e l’amata sorellina, si dedica a svariati lavoretti per aiutare le finanze della famiglia, ma nel suo cuore ribelle tenta di riscattarsi da un futuro già drammaticamente delineato.

Nell’atmosfera soffusa del parco romano, con una vista sul Cupolone della Basilica di San Pietro, è ancora più godibile la visione di questo film, di per sé molto intimo.

Il Piccolo Cinema America nasce nel 2012 quando un gruppo di ragazzi salva dalla demolizione il Cinema America di Trastevere e inizia ad organizzare serate estive gratuite all’insegna dei film più disparati.

Un progetto che ancora oggi regala emozioni e arene a tutti i romani che ne sanno apprezzare la magia.

Tornando a Nevia, la regista afferma: “L’ho girato perché amo il mestiere del cinema e ci tenevo a raccontare questa realtà”. L’amore per la cinepresa è evidente nel modo in cui la storia viene sviscerata e nel sapiente lavoro fatto sugli attori, in particolar modo sulla protagonista Virginia Apicella, presa dal mondo circense.

Il circo in effetti è la chiave della pellicola, il salvagente che Nevia afferra con tutte le forze e a cui rimane aggrappata fino alla fine. Il circo è ciò che di migliore la sua città riesce ad offrirle, è uno svago, ma soprattutto uno stile di vita creativo e onesto.

Già, perché come dice Virginia Apicella “La Napoli che si vede in Nevia c’è sempre stata, ma nessuno è riuscito a metterla in scena come Nunzia”, ossia con quell’empatia che riesce a smuovere anche lo spettatore più granitico.

Nevia, piccola e caparbia, tenta di costruirsi un’identità intatta moralmente, al contrario della nonna, dedita al malaffare.

È schietta e coraggiosa, nasconde la sua femminilità in tute larghe e non si lascia sedurre dai soldi facili.

Nel circo lavora curando gli animali ma sogna di esibirsi come una vera professionista e proprio questo desiderio la terrà salva dalla corruzione che la circonda.

Anche quando alla fine sembra tutto andare a rotoli con l’arresto della nonna, la ragazza e la sorella vengono aiutate dalla zia, l’unica figura positiva intorno a loro, a scappare a Roma.

L’audace Nevia verrà però attratta da un circo che troverà sulla strada e deciderà di fermarsi lì per dare finalmente forma al suo futuro luminoso.

Questo film brucia dentro, tocca le corde più sensibili ed emoziona per la sua semplicità di narrazione che è al contempo intensa e diretta.

Una storia che parla di donne, di speranza, di grinta e di amor proprio, quello che spinge la protagonista a salvarsi da sola da un contesto disagiato e malsano.

Voto 10.

Scheda tecnica

Genere: Drammatico

Anno:2019

Regia: Nunzia De Stefano

Produttore: Matteo Garrone

Attori: Virginia Apicella, Pietra Montecorvino, Rosy Franzese, Pietro Ragusa, Franca Abategiovanni, Simone Borrelli, Gianfranco Gallo, Lola Bello

Paese: Italia

Durata: 86 min

Sceneggiatura: Nunzia De Stefano, Chiara Ridolfi

Fotografia: Guido Michelotti

Montaggio: Sarah McTeigue

Musiche: Michele Braga

Produzione: Archimede con Rai Cinema