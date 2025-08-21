Nicola Calipari, una vita spesa per gli altri

Non tutti i nomi restano impressi nella memoria collettiva. Molti, pur avendo fatto cose importanti, si perdono nel tempo. Nicola Calipari, invece, è rimasto. E non perché lo volesse lui, anzi: non era il tipo da cercare applausi o riconoscimenti. Il suo nome si è inciso nelle coscienze per come è morto, ma soprattutto per come ha vissuto.

Era nato a Reggio Calabria, nel 1953. Figlio del Sud, cresciuto in un contesto non facile, aveva scelto di dedicarsi allo Stato. Prima la laurea in Scienze Politiche, poi l’ingresso in Polizia. Non era una carriera leggera, né un mestiere come tanti. Richiedeva disciplina, sangue freddo e soprattutto la capacità di rimanere fedeli ai propri valori anche nei momenti più duri.

Chi lo conosceva parla di lui come di un uomo serio, con una calma che tranquillizzava. Mai sopra le righe, sempre misurato. Non amava apparire, preferiva il lavoro silenzioso, quello che non finisce sui giornali ma che cambia davvero le cose. Questo modo di essere lo accompagnò anche quando entrò nel SISMI, i servizi segreti militari italiani. Lì si occupò di operazioni complesse, delicate, spesso rischiose.

Non era un “eroe d’azione” alla maniera dei film. Era piuttosto l’opposto: osservatore attento, capace di trattare chiunque con rispetto, bravo a creare rapporti di fiducia. Una qualità fondamentale in un ambiente fatto di sospetti e segreti.

All’inizio del 2005, l’Italia intera seguiva con angoscia la vicenda del sequestro di Giuliana Sgrena, giornalista del manifesto rapita a Baghdad. Lì la vita valeva pochissimo, ogni giorno c’erano attacchi e violenze. Nicola fu incaricato di occuparsi della liberazione. Non era la prima volta che affrontava missioni simili, ma questa aveva una risonanza enorme: tutto il Paese era in attesa.

Furono settimane di contatti, trattative, attese estenuanti. Alla fine, il 4 marzo, arrivò la notizia che tutti speravano: la Sgrena era libera. Calipari la prese in consegna personalmente, quasi come un padre che accompagna la figlia in un luogo sicuro. Non voleva correre rischi, non fino a quando non l’avesse vista salire sull’aereo che l’avrebbe riportata in Italia.

La scena finale, purtroppo, la conosciamo. Un’auto che corre verso l’aeroporto, l’oscurità, i fari, poi i colpi sparati da un posto di blocco americano. Un attimo di confusione, di paura. Nicola fece quello che gli veniva naturale: si gettò addosso alla giornalista per proteggerla. Un gesto istintivo, semplice e grandissimo al tempo stesso. Quell’istante decise il resto: lei sopravvisse, lui no.

Dietro i comunicati ufficiali, dietro le polemiche internazionali, resta soprattutto l’immagine di quell’abbraccio improvviso che ha fatto da scudo. Non è retorica: è la fotografia di un uomo che, fino all’ultimo, ha messo gli altri prima di sé.

La sua morte fu uno shock per l’Italia. I funerali, la commozione, le lacrime dei familiari: immagini che restano scolpite. La moglie, Rosa, e i figli, Silvia e Filippo, mostrarono al mondo quanto fosse dura trasformare una tragedia personale in un lutto nazionale.

Lo Stato lo ha ricordato con onorificenze, scuole e strade a lui intitolate. Ma ciò che colpisce di più, ancora oggi, non è la medaglia d’oro al Valor Militare ricevuta alla memoria. È il ricordo di chi lo descrive come una persona normale, buona, silenziosa. Non un eroe per scelta, ma per conseguenza del suo modo di essere.

Col passare degli anni, quando i riflettori si spengono, si rischia di ridurre queste figure a simboli astratti. Nicola Calipari non lo era. Era un uomo che amava la sua famiglia, che tornava a casa come tutti, che cercava di bilanciare un lavoro pesantissimo con gli affetti. Era anche un uomo che sapeva sorridere, che teneva ai suoi cari, che aveva sogni e progetti interrotti troppo presto.

Forse il modo migliore per ricordarlo non è solo citarne il nome o intitolargli una via. È raccontare la sua storia in modo semplice, far capire che dietro quel gesto finale c’era tutta una vita coerente, vissuta con la stessa logica: scegliere sempre gli altri.