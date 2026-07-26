Il mare si ricorda di noi

Il mare non chiede chi siamo, né si interessa del nostro reddito, dell’auto parcheggiata o dell’ordine della nostra vita. Ci osserva arrivare con borse, asciugamani, giocattoli, creme solari, desideri e stanchezze. Poi annulla le differenze. Sotto l’ombrellone siamo tutti simili: sabbia nelle scarpe, sale sulle labbra e pensieri non detti a chi ci è vicino.

La spiaggia è uno dei pochi luoghi in cui la famiglia si mostra per ciò che è, non come appare in foto. Il padre finge di leggere ma controlla i figli. La madre, con borse colme, si preoccupa di tutti. I bambini litigano e poi collaborano, mentre i nonni osservano con la pazienza di chi sa che le estati sembrano infinite solo da giovani.

Ci sono anche le madri al mare con i figli, mentre i mariti restano in città, spesso per lavoro o per sostenere le spese della vacanza. Lui chiama durante la pausa pranzo, con i rumori dell’ufficio o del cantiere in sottofondo. Lei rassicura, anche dopo una mattina impegnativa tra figli e pranzo da proteggere dalla sabbia.

Si scambiano una foto del mare. In quell’immagine c’è una dichiarazione d’amore silenziosa: sto facendo la mia parte perché questa famiglia possa vivere l’estate.

Un tempo la villeggiatura era un privilegio per pochi. Negli anni Cinquanta solo una minoranza di italiani poteva permettersela. Il boom economico, l’aumento dei redditi e i trasporti accessibili resero il mare un rito collettivo. Le spiagge si riempirono di famiglie, di valigie e di giovani in cerca di libertà.

Il pranzo veniva da casa: non era food delivery né gourmet, e non serviva fotografarlo. Panini, pomodori, uova sode, frittate, pasta fredda e frutta erano la norma. Nel Mezzogiorno, piatti abbondanti come la frittata di pasta e la parmigiana erano tradizione, perché il mare giustificava anche l’abbondanza.

Le abitudini regionali variavano, ma l’idea era la stessa: portare in spiaggia cibo preparato da chi ci conosceva bene. Ancora oggi, accanto a insalate e frutta, sulle spiagge italiane si trovano piatti tradizionali che evocano ricordi più che regole dietetiche.

Il cibo di allora aveva il sapore dell’attesa e della cura. Il panino era speciale perché preparato con attenzione. La frutta si rovinava facilmente, ma nessuno parlava di esperienza: l’esperienza era esserci, mangiare insieme davanti al mare, con la sensazione che il giorno potesse durare all’infinito.

Oggi il litorale offre nuove opportunità: ristoranti, bistrot, lounge e chioschi con una vasta scelta di piatti e bevande. Non è necessariamente peggio, ma rappresenta un altro modo di vivere la vacanza, con più scelta e servizi che trasformano la giornata in un piccolo evento.

Il rischio è che il mare diventi solo uno sfondo e che la tavola serva più a mostrare il luogo che a valorizzare la compagnia.

Anche le bevande riflettono il passare del tempo. Nel dopoguerra si bevevano acqua, gassosa, aranciata, spuma, chinotto e cedrata. Le bottiglie di vetro fredde sembravano una festa. Il chinotto, con il suo gusto unico, fu simbolo degli anni Cinquanta e Sessanta, prima dell’arrivo delle bibite internazionali.

Oggi la borraccia termica ha sostituito la bottiglia di vetro. Può contenere acqua aromatizzata con zenzero, limone e menta, preparata la sera prima. È fresca e piacevole, ma resta semplicemente acqua aromatizzata: idrata perché contiene acqua.

Allo stesso modo, un estratto di sedano, carote e mele fornisce liquidi e nutrienti, ma non “attiva la melanina” né garantisce un’abbronzatura perfetta. Il betacarotene contribuisce alla salute della pelle, ma la protezione dai raggi ultravioletti richiede un’esposizione prudente, ombra, abbigliamento adeguato e filtri solari.

La realtà è semplice: nessuna bevanda ci rende invulnerabili al sole, così come nessuna vacanza protegge una famiglia da tutto. Serve attenzione: bere acqua, evitare pasti pesanti nelle ore più calde, moderare l’alcol e i zuccheri, proteggere i bambini e riconoscere la stanchezza.

La cura non rovina il romanticismo. Lo rende possibile.

E poi ci sono gli amori che nascono.

Nascono quasi sempre da qualcosa di insignificante. Un asciugamano prestato. Una racchetta raccolta. Una sigaretta richiesta, anche se si aveva già l’accendino. Un bambino che corre verso il mare e costringe due adulti a guardarsi. Una partita a carte sotto l’ombrellone. Una frase detta mentre tutti gli altri parlano.

Il mare non crea l’amore; gli offre spazio. Toglie giacche, ruoli, orari e difese. Lascia la pelle più visibile e la solitudine meno protetta.

In spiaggia il corpo torna a essere una lingua. Una spalla sfiorata dalla crema, i capelli bagnati raccolti con entrambe le mani, una goccia che scende lentamente lungo la schiena, il sale rimasto nell’incavo del collo. Non serve mostrare tutto. Il desiderio nasce spesso da ciò che si interrompe: uno sguardo ritirato un secondo prima, una mano che non avrebbe dovuto indugiare, un «ci vediamo domani» pronunciato come se domani fosse un luogo segreto.

Le donne lo sanno meglio degli uomini: essere guardate non significa necessariamente essere viste. Il mare, quando è gentile, fa accadere il contrario. Qualcuno nota il modo in cui una donna protegge il figlio dal sole, ride senza controllarsi, legge tre volte la stessa pagina perché sta pensando ad altro. Qualcuno comprende che la sua bellezza non risiede nella perfezione del corpo, ma nella vita che esso contiene.

È allora che una lettrice può riconoscersi: non nella ragazza irreale della pubblicità, ma nella donna che porta una borsa troppo pesante, sistema l’ombrellone, risponde a una telefonata di lavoro e continua a essere desiderabile senza dover chiedere il permesso a nessuno.

Anche gli uomini al mare diventano più leggibili. C’è chi esibisce, chi osserva, chi continua a controllare il telefono, chi gioca con i figli fino a dimenticare la propria età. Il più attraente, quasi sempre, è quello che non ha bisogno di dimostrarlo. Porta l’acqua, rimette la crema sulla schiena della compagna senza trasformare il gesto in una concessione, raccoglie i giochi e sa che la tenerezza non diminuisce il desiderio: lo rende affidabile.

Forse è questo che ci fa innamorare d’estate. Non soltanto la luce, la pelle, la distanza dalla vita ordinaria. Ci innamora la possibilità di vedere qualcuno al di fuori della sua armatura. E, per qualche ora, uscire dalla nostra.

Al tramonto, le famiglie raccolgono gli oggetti disseminati sulla sabbia. Manca sempre qualcosa: una ciabatta, un secchiello, un elastico, la pazienza. I bambini protestano perché vogliono restare. Gli adulti dicono che torneranno domani, pur sapendo che non tutti mantengono le promesse domattina.

Il padre, rimasto al lavoro, riceve un’altra fotografia. La madre guarda il mare prima di voltarsi. Due ragazzi si scambiano un numero. Una coppia che già si amava si prende per mano, come non faceva da mesi.

Il mare non salva nessuno. Non paga le bollette, non aggiusta i matrimoni, non impedisce ai figli di crescere e agli amori di cambiare. Ma per un giorno ci ricorda ciò che la fretta nasconde: una famiglia è fatta di sacrifici che raramente vengono fotografati; un amore nasce quando qualcuno si sente finalmente visto; la felicità, a volte, è soltanto un panino preparato all’alba, una bottiglia fredda, una spalla salata e la persona giusta seduta accanto.

Tutto il resto è sabbia.

Bellissima, inevitabile, destinata a scivolare via.

Articolo a cura di di David Marini, Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale.