Piano asfaltature 2026: la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ringrazia A.A.S.L.P. e la cittadinanza

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente rivolge un ringraziamento sentito all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.), ai suoi tecnici, al personale operativo e alle imprese coinvolte per il prezioso lavoro svolto nell’ambito del Piano delle asfaltature 2026. Il programma, che segue una pianificazione precisa e strutturata, sta interessando numerose strade del territorio.

Gli interventi in corso costituiscono un investimento tangibile per la sicurezza stradale, il decoro urbano e la qualità della rete viaria, con lavori che si estendono a tutti i Castelli e che porteranno a un netto miglioramento della percorribilità delle strade.

Un ringraziamento speciale va anche ai cittadini, ai residenti, alle attività economiche e a tutti coloro che utilizzano quotidianamente le strade, per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante lo svolgimento dei cantieri. La Segreteria è consapevole che opere di questa entità comportano disagi temporanei, deviazioni e rallentamenti del traffico, ma si tratta di interventi necessari per assicurare una rete infrastrutturale più sicura ed efficiente.

Il monitoraggio dell’avanzamento dei lavori proseguirà in stretto raccordo con A.A.S.L.P., con l’obiettivo di completare le opere nei tempi stabiliti e garantendo standard qualitativi elevati.

Curare le infrastrutture significa tutelare la sicurezza dei cittadini e il territorio stesso: un impegno che il Governo conferma di voler proseguire con costanza e determinazione.