Chi è Antonio Filosa, il nuovo CEO di Stellantis

Nato a Napoli, classe 1973, Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato di Stellantis. L’azienda, che si definisce «una costellazione di 14 iconici brand automobilistici», tra cui Fiat, era rimasta senza CEO da dicembre, dopo le turbolenti dimissioni di Carlos Tavares, a capo di Stellantis dal 2021. Tavares si era dimesso a causa delle divergenze fra gli azionisti e la dirigenza per il calo dei profitti e delle vendite. Filosa subentra in questo complesso momento dell’azienda che, dal 23 giugno, sarà chiamato a gestire con pieni poteri.

Un veterano

Antonio Filosa è stato scelto dal Consiglio di Amministrazione di Stellantis soprattutto «in nome della sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della sua ineguagliabile conoscenza dell’Azienda e delle sue riconosciute qualità di leadership», come si legge nella nota dell’azienda. Un veterano, dunque, attuale responsabile delle Americhe e della Qualità del gruppo. Al momento vive in Michigan e ha trascorso gran parte della propria vita all’estero.

Filosa è entrato in Fiat come ingegnere, nel 1999. Nel 2018 ha guadagnato la posizione di top management di Fiat Chrysler nel 2018, entrando poi nel team dirigenziale senior di Stellantis nel 2021. Per anni, Antonio Filosa ha guidato le attività dell’azienda in Sudamerica, portando il marchio Fiat a rafforzare la sua leadership in Brasile e in Argentina. Nel 2023, Filosa è stato nominato CEO di Jeep e ha risollevato le sorti del marchio nord americano, con il lancio di modelli di successo come il Jeep Avanger in Europa.

Una nuova fase per Stellantis

«Daremo inizio a un nuovo, entusiasmante capitolo nella storia della nostra azienda», ha scritto Filosa in una lettera ai dipendenti. «Ho questa azienda nel sangue e non potrei essere più orgoglioso dell’opportunità che mi è stata data di lavorare con tutti voi, in ogni regione, assumendo questo ruolo, al vostro servizio, per Stellantis». Antonio Filosa assumerà l’incarico di Chief Executive Officer il 23 giugno, annunciando, in quell’occasione, anche il nuovo team dirigenziale di Stellantis. Tra i suoi obiettivi: «l’ulteriore rafforzamento dei legami e della fiducia con concessionari, fornitori, sindacati e comunità in cui l’azienda lavora». Nel corso degli anni, Filosa ha contribuito a creare un team apicale sempre più al femminile, in un settore notoriamente sbilanciato termini di rappresentanza femminile ai vertici. Sei sono state, infatti, le manager di Stellantis premiate quest’anno nella classifica Automotive News 100 Leading Women in Nord America.

John Elkann, che continuerà a ricoprire il ruolo di Executive Chairman, vede in Filosa il perfetto condottiero in un momento cruciale dell’azienda: «La profonda conoscenza che Antonio ha della nostra Azienda — comprese le persone che considera il nostro punto di forza — e del nostro settore, gli consentono di essere perfettamente preparato per il ruolo di Chief Executive Officer». Il nuovo CEO di Stellantis sarà chiamato ad affrontare una fase complicata per l’azienda in particolare e per il settore automobilistico nel complesso. L’anno scorso i ricavi del gruppo sono calati del 17% a 156,9 miliardi e i profitti del 70% a 5,5 miliardi, a cui si aggiunge l’incognita dei dazi di Trump sulle importazioni di vetture e componenti negli Stati Uniti. Tuttavia, la notizia della nomina di Antonio Filosa ad Amministratore Delegato del gruppo hanno giovato al titolo Stellantis, con le azioni che sono salite di oltre l’8%.