Tradizione, creatività e gusto per una pasqua speciale

Pasqua è alle porte e con essa le tavole degli italiani si arricchiscono di piatti tipici che esaltano i sapori della tradizione delle varie regioni. Agnello, salumi, uova sode, colomba e uova di cioccolato sono alcune delle principali portate dei banchetti pasquali. Tra le ricette più comuni troviamo la pastiera napoletana e il casatiello, tipiche delizie della Campania, mentre in Liguria si prepara la torta pasqualina.

In alcune famiglie questa ricorrenza si festeggia non solo a pranzo, ma anche a colazione. Il pranzo di Pasqua è certamente il pasto della domenica più speciale dell’anno; anche per chi non gli attribuisce un

significato religioso, è considerato un momento di condivisione che rafforza i legami affettivi. L’agnello è senza dubbio il protagonista dei pranzi pasquali; cucinato ai ferri o arrosto con l’aggiunta di erbe aromatiche e un filo d’olio, rappresenta una pietanza leggera.

Torte rustiche

Per chi, invece, preferisce non mangiare la carne, una valida alternativa sono le torte rustiche: a base di uova, per non tradire la tradizione, e farcite con verdure tipiche di questo periodo, come asparagi e carciofi. La torta salata è un’altra specialità sempre presente che può essere preparata con diversi tipi di formaggi, come pecorino , parmigiano, ricotta o caciotta. Spesso nelle torte al formaggio vengono aggiunti anche altri ingredienti, come i salumi. Un altro piatto tipico, che può essere servito come antipasto, è costituito da uova sode guarnite con maionese o con sottili fette di salame, un abbinamento dal sapore irresistibile.

Mentre le uova sode dipinte a mano danno un tocco scenografico e creativo alle nostre tavole, quelle di cioccolato appagano il palato attraverso varie alternative: si va dal gusto fondente, meno calorico, a quello al latte, anche con l’aggiunta di nocciole. Quest’ultima è una variante dal sapore raffinato, ma

decisamente più calorica. Altra icona dolciaria pasquale è la colomba, la cui composizione è simile a quella del panettone. La colomba può essere servita come dolce al termine del pranzo e, guarnita con crema pasticcera, rappresenta una vera leccornia della tradizione.

Alcune idee per pasqua

Con l’augurio di celebrare le festività con le specialità gastronomiche della vostra regione, di seguito un’ idea per assaporare un dessert semplice, che conquista grandi e piccoli unendo tradizione e creatività .

Uova di cioccolato ripiene di fragole e crema: rompete delicatamente le uova a metà, tagliate le fragole

precedentemente lavate a pezzetti , quindi montate la panna con lo zucchero a velo e un po’ di vaniglia. Riempite ogni metà uovo con uno strato di crema e uno di fragole.

Spolverate con zucchero a velo e decorate con foglioline di menta. Versione light: utilizzate uova di cioccolato fondente, fragole fresche e yogurt greco 0%. Lavate e tagliate le fragole a pezzetti, mescolate lo yogurt con un cucchiaino di miele, poi alternate uno strato di fragole e uno di yogurt nelle metà dell’uovo. Spolverate con granella di nocciole e pistacchi per dare un tocco di croccantezza. Fate riposare in frigo prima di servire.