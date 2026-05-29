Anthropic vale 965 miliardi di dollari: sorpassa OpenAI e apre a Milano

La startup fondata dai fratelli Amodei chiude il più grande round della sua storia e annuncia la prima sede italiana nel capoluogo lombardo.

Il sorpasso su OpenAI

Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento, raggiungendo una valutazione complessiva di 965 miliardi e superando per la prima volta la principale rivale OpenAI, ferma a 852 miliardi dopo il giro di marzo.

Chi ha investito

L’operazione è stata guidata da quattro grandi fondi della Silicon Valley – Sequoia Capital, Altimeter Capital, Dragoneer e Greenoaks, ciascuno con una quota superiore ai due miliardi – a cui si sono aggiunti Amazon con cinque miliardi e Google, impegnata a investire fino a 40 miliardi complessivi nella società. Tra i partecipanti figurano anche i tre principali produttori mondiali di chip di memoria: SK Hynix, Samsung Electronics e Micron Technology, oltre a D.E. Shaw, Blackstone e DST Global. Anthropic ha sottolineato che Claude è ora il primo modello di intelligenza artificiale all’avanguardia disponibile su tutte e tre le principali piattaforme cloud mondiali: Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure.

Ricavi e quotazione in borsa

Nel secondo trimestre 2026 la società punta a ricavi di circa 10,9 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al trimestre precedente, e ha comunicato agli investitori che i ricavi annualizzati supereranno i 50 miliardi entro la fine di giugno. Un anno fa si attestavano a quattro miliardi. L’azienda sarebbe inoltre prossima al primo trimestre in utile della sua storia e sta valutando una quotazione in borsa già in ottobre, anche se OpenAI potrebbe precederla.

Milano, la sesta sede europea

In parallelo all’annuncio del round, Anthropic ha confermato l’apertura della sua prima sede italiana a Milano, la sesta in Europa dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco. Il team, guidato da Thomas Remy, responsabile per l’Europa meridionale, lavora già con alcune delle principali aziende del Paese: Generali Group e Unipol nel settore finanziario, Angelini Pharma e Bracco Group nelle scienze della vita, Enel nell’energia e Pirelli nell’automotive. Annunciata anche una partnership con JAKALA per l’implementazione di Claude su oltre 3.000 postazioni, con un impatto dichiarato pari al 70% di tempo liberato per i team senior. L’apertura coincide con un momento di forte attenzione pubblica al tema dell’intelligenza artificiale, segnalato anche dalla recente pubblicazione di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV interamente dedicata all’IA.

Mythos e la cybersicurezza

Anthropic ha avviato il Project Glasswing, un’iniziativa di cybersicurezza basata su Mythos, un modello specializzato nell’individuazione e nello sfruttamento delle vulnerabilità software. L’accesso è al momento limitato a un gruppo ristretto di aziende – tra cui Microsoft, Apple, Google e Nvidia – che si sono impegnate a usarlo esclusivamente a scopo difensivo. Anche la Commissione europea ha avviato trattative per ottenere l’accesso a Mythos al fine di rafforzare le difese informatiche di imprese e banche del continente, ma le negoziazioni non hanno ancora prodotto risultati concreti, anche per via della necessità di ottenere il via libera del governo statunitense.

Lo scontro con il Pentagono

Non mancano le tensioni; Anthropic ha citato in giudizio il Dipartimento della Difesa americano dopo che quest’ultimo aveva classificato la società come un rischio per la catena di approvigionamento. La startup ha definito la mossa una ritorsione incostituzionale per il suo rifiuto di concedere all’esercito un accesso illimitato ai propri modelli.