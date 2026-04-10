Ungheria, voto sotto pressione: il dominio di Viktor Orbán è davvero inattaccabile?

Le elezioni parlamentari in Ungheria, che culminano il 12 aprile, hanno assunto il valore di un vero e proprio referendum sulla figura di Viktor Orbán e sul sistema politico costruito in oltre quindici anni di potere quasi incontrastato. Ma questa volta, a differenza del passato, l’esito appare meno scontato.

Per la prima volta dal suo ritorno al governo nel 2010, il premier ungherese si presenta alle urne in una posizione di relativa debolezza. I sondaggi indicano un vantaggio dell’opposizione guidata da Péter Magyar, leader del partito Tisza, che secondo alcune rilevazioni raccoglie fino 41% tra gli elettori già orientati, contro il 35% del Fidesz. Ma il dato più rilevante resta l’ampia fascia di indecisi –circa un quarto dell’elettorato—e il peso crescente del voto dall’estero, che potrebbe rivelarsi decisivo in diversi collegi.

Il sistema Orbán: stabilità o torsione autoritaria?

Queste elezioni segnano il punto più alto di un conflitto politico e istituzionale che dura da oltre un decennio. Dal 2010, Orbán ha costruito il cosiddetto Ner (Sistema di cooperazione nazionale), un modello che progressivamente concentrato potere politico ed economico nelle mani di una ristretta élite fedele al governo.

Nel corso degli anni, l’Ungheria ha subito una trasformazione profonda: riforme costituzionali, controllo crescente sulla magistratura, ridefinizione del sistema elettorale e una penetrazione capillare del potere politico nei media e nell’economia. Il Parlamento europeo ha definito il Paese una “autocrazia elettorale”, mentre diverse organizzazioni internazionali lo collocano oggi tra gli Stati membri con i livelli più bassi di tutela dello Stato di diritto.

Il sistema si regge anche su una rete economica fortemente centralizzata. Appalti pubblici e risorse statali sono stati convogliati verso imprenditori e figure vicine al governo, contribuendo alla nascita di una classe dirigente la cui ricchezza e posizione dipendono direttamente dalla fedeltà politica. Un modello che molti osservatori descrivono come una forma di capitalismo clientelare, se non apertamente cleptocratico.

La sfida dell’opposizione e la strategia di Magyar

In questo contesto si inserisce la figura di Péter Magyar, leader dell’opposizione che ha costruito la propria campagna evitando il terreno preferito da Orbán –la sicurezza e la guerra in Ucraina—per concentrarsi invece su corruzione, inflazione e costo della vita.

A differenza delle opposizioni precedenti, Magyar ha adottato una strategia capillare, moltiplicando i comizi in tutto il Paese per aggirare il controllo mediatico esercitato dal governo. Il suo obiettivo è intercettare un elettorato stanco, più sensibile alle difficoltà economiche che alle narrative identitarie.

Pressioni esterne, tensioni interne

Il voto si svolge inoltre in un clima particolarmente teso. Sul piano internazionale, il rapporto tra Budapest e Bruxelles ha raggiunto uno dei punti più critici degli ultimi anni. L’Unione europea ha congelato miliardi di euro di fondi destinati all’Ungheria, contestando violazioni dello Stato di diritto, mentre sanzioni e contenziosi legali continuano a pesare sui conti pubblici del Paese. Orbàn ha risposto utilizzando il proprio potere di veto in sede europea come lega negoziale, ottenendo in alcuni casi lo sblocco parziale dei fondi. Ma questa strategia ha accentuato l’isolamento politico dell’Ungheria, rendendola un caso sempre più controverso all’interno dell’Unione.

Parallelamente, restano forti le preoccupazioni per possibili interferenze esterne. Secondo le diverse fonti, la Russia avrebbe intensificato le proprie attività di disinformazione, nel tentativo di influenzare l’opinione pubblica ungherese e rafforzare la narrativa governativa, tradizionalmente più aperta verso Mosca.

Economia, consenso e geopolitica

Sul fronte interno, il vero punto debole del governo sembra oggi l’economia. L’aumento dell’inflazione, la riduzione del potere d’acquisto e il rallentamento della crescita stanno erodendo uno dei pilastri del consenso di Orbán: la stabilità economica garantita attraverso sussidi e politiche energetiche favorevoli, rese possibili anche dai rapporti privilegiati con la Russia.

Negli ultimi anni, inoltre, Budapest ha rafforzato i legami con la Cina, diventando uno dei principali destinatari degli investimenti cinesi in Europa. Una scelta che, insieme al rapporto con Mosca, contribuisce a ridefinire il posizionamento geopolitico del Paese, sempre più autonomo (e spesso divergente) rispetto al resto dell’Unione europea.

Un passaggio cruciale

Le elezioni del 2026 rappresentano quindi molto più di una semplice competizione elettorale. Sono un passaggio cruciale per il futuro politico dell’Ungheria e, in una certa misura, per l’intero progetto europeo.

La domanda che aleggia sul voto è tanto semplice quanto decisiva: il sistema costruito da Orbán in oltre un decennio è davvero così solido da resistere anche a una crisi economica, a un’opposizione più organizzata e ad una crescente pressione internazionale?

Oppure, per la prima volta, mostra crepe capaci di metterne in discussione la tenuta?

Il 12 aprile potrebbe offrire una risposta. Ma, qualunque sia il risultato, una cosa è già chiara: l’Ungheria non è mai stata così politicamente contendibile da quanto Orbán è tornato al potere.