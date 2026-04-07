Il petrolio non è l’unica risorsa critica bloccata nel Golfo Persico

Dai titoli sulle più importanti testate mondiali ai discorsi da bar, nelle ultime settimane tutto si concentra sull’aumento del prezzo del petrolio causato dalla riduzione da parte dell’Iran della maggior parte del traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz, lo stretto passaggio che collega il Golfo Persico al Mar Arabico.

Ma c’è un’altra merce che ha ricevuto meno attenzione nonostante sia potenzialmente in grado di scatenare non solo sconvolgimenti economici, ma anche notevoli stravolgimenti sociali e politici: i fertilizzanti.

In tempi normali, circa un terzo della fornitura mondiale di fertilizzanti passa attraverso lo stretto.

Questo perché Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar sono i principali produttori di ammoniaca e di fertilizzanti azotati come l’urea, uno dei fertilizzanti più utilizzati al mondo.

Questa produzione è stata interrotta dalla guerra, con le esportazioni globali di urea previste in calo questo mese, e pari a 1,5 milioni di tonnellate metriche.

Secondo Scotiabank, si tratta di un calo del 70% rispetto al livello prebellico di 3,5 milioni.

Può sembrare un prodotto sul quale porre tanta attenzione sia esagerato, ma l’importanza del fertilizzante non può essere sottovalutata.

Come esempio significativo su ciò che una carenza globale di fertilizzanti potrebbe generare, basta ricordare i drammatici eventi che hanno scosso lo Sri Lanka all’inizio di questo decennio.

Nel 2021, nel pieno della pandemia Covid-19, lo Sri Lanka era in sofferenza per il crollo del turismo, una delle principali risorse del Paese.

Le riserve di valuta estera erano drasticamente calate, risultato non solo della crisi sanitaria ma anche per la corruzione e per la cattiva gestione da parte della famiglia Rajapaska, politicamente dominante.

Fu allora che il Presidente Gotabaya Rajapaska se ne uscì con un’idea innegabilmente innovativa, ma che si dimostrò catastrofica, riguardo ai cambi esteri: impose un improvviso divieto sulle importazioni di fertilizzanti, dichiarando con orgoglio che lo Sri Lanka sarebbe diventato la prima Nazione al mondo con una agricoltura completamente biologica.

Senza avere il tempo per prepararsi al cambiamento, gli agricoltori dello Sri Lanka hanno visto crollare la loro produzione, con esportazioni irrinunciabili per il Paese, come per esempio il tè, duramente colpite.

Anche raccolti come il riso, che fino allora risultavano assolutamente sufficienti a nutrire la popolazione e averne in quantità di rispetto per le esportazioni, precipitarono.

La conseguenza è stata l’aumento esponenziale dei prezzi del cibo, l’impoverimento degli agricoltori e i consumatori che non riuscivano più a comprare beni di prima necessità.

A peggiorare le cose, con le riserve di valuta estera esaurite il Paese non riusciva neanche più ad importare quantità sufficienti di forniture essenziali come carburante e medicine, rendendo la vita insostenibile.

Il governo ha annullato il divieto sui fertilizzanti dopo sei mesi, ma era troppo tardi: ripercussioni politiche inarrestabili avevano già preso il via.

La popolazione è scesa in piazza e le proteste sono diventate violente.

È stata incendiata la residenza ufficiale del Primo Ministro Mahinda Rajapaska, fratello del Presidente, mentre mentre la marea umana invadeva e saccheggiava il sontuoso palazzo presidenziale.

Il risultato fu la fuga dal Paese dei fratelli Rajapaska e l’invio da parte del Presidente delle sue dimissioni via mail.

La rivoluzione “bio” dei Rajapaska si era trasformata in una rivoluzione politica.

La ripresa del Paese è stata lunga e faticosa.

Nonostante le sue caratteristiche uniche, lo Sri Lanka rappresenta un monito perché la carenza di cibo e l’aumento vertiginoso dei prezzi hanno una lunga storia di rivoluzioni, con una correlazione diretta tra scarsità di cibo e disordini politici.

La crisi economica del 2007-2008 ha scatenato rivolte alimentari in decine di Paesi. Solo pochi anni dopo, l’aumento dei prezzi alimentari contribuì a scatenare ed alimentare la Primavera Araba.

Questo non significa che le masse di tutto il pianeta stiano per ribellarsi e mandare Presidenti, Primi Ministri e Re in esilio. Ma la storia ci ha fornito gli indizi necessari a far presagire che l’attuale aumento dei prezzi dei fertilizzanti dovuto alla guerra con l’Iran, abbia il potenziale di causare sofferenze umane e con esse disordini sociali e politici.

Analizziamo quello che è successo al mercato globale dei fertilizzanti dall’inizio della guerra, e teniamo presente che è coinciso con la stagione delle semine per gran parte del mondo.

Circa un milione di tonnellate metriche di fertilizzante è attualmente bloccato nel Golfo, impossibilitate a muoversi.

In una settimana, i prezzi dell’urea negli Stati Uniti sono aumentati del 32%.

Nella Bassa Sassonia tedesca, il prezzo del nitrato di calcio di ammonio – un fertilizzante molto utilizzato in Europa – è aumentato del 15% in un solo mese.

Un coltivatore di mais del Michigan che ha pagato il suo fertilizzante azotato 350 dollari a tonnellata a gennaio sta per ricomprare lo stesso prodotto a quasi 600 dollari.

E tutto questo avviene nel periodo più importante nel calendario agricolo del nostro emisfero, quando il grano invernale in particolare necessita della seconda applicazione di azoto.

Il tempismo in agricoltura non è negoziabile come potrebbe esserlo in altri settori.

Una applicazione ritardata, o saltata, di fertilizzante potrebbe compromettere il raccolto del prossimo autunno, con conseguenze sui prezzi alimentari che si prorogherebbe al 2027.

Il divario tra shock agricolo e disordine politico è molto più breve di quanto si immagini. E gli osservatori già intravedono i contorni di una crisi.

Strateghi della guerra, politici ed economisti stanno valutando l’importanza della situazione nel Golfo con un occhio agli sviluppi militari e ai prezzi del petrolio.

Le forniture di fertilizzante vengono ancora trattate marginalmente, quando dovrebbero essere spostate in alto nella lista delle priorità, poiché la crisi alimentare che l’attuale interruzione delle forniture potrebbe scatenare influenzerà pesantemente sugli animi della popolazione, trascinando in conseguenze politiche nefaste gli Stati coinvolti, con il precipitare dei tassi di approvazione dei governanti.

Tanto quanto le carenze di carburante.