Satelliti svelano l’incredibile: l’Egitto fa rinascere il deserto
Francesco Palmieri
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Satelliti svelano l’incredibile: l’Egitto fa rinascere il deserto

Satelliti svelano l’incredibile: l’Egitto fa rinascere il deserto

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Attualità - 12 Aprile 2026

di Francesco Palmieri

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