“Divorzio alpino”: quando l’escursione si trasforma in abbandono. È una nuova forma di violenza?
Micaela Filippi
- Cultura

“Divorzio alpino”: quando l’escursione si trasforma in abbandono. È una nuova forma di violenza?

“Divorzio alpino”: quando l’escursione si trasforma in abbandono. È una nuova forma di violenza?

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Cultura - 25 Marzo 2026

di Micaela Filippi

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