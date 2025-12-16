Tragedia a Hollywood: il regista Rob Reiner e la moglie uccisi, sospettato il figlio

Un dramma familiare ha sconvolto Hollywood nei giorni scorsi. Il regista Rob Reiner e sua moglie e produttrice cinematografica Michele Singer Reiner sono stati trovati morti nella loro residenza a Brentwood, Los Angeles. Una coppia sia nel privato che nel professionale, molto famosa per la loro brillante carriera e influenza nel mondo del cinema e nella cultura americana. È stata subito aperta un’indagine per omicidio ed il principale sopsetto ricade sul figlio della coppia Nick Reiner, già trattanuto dalla polizia.

Chi era Rob Reiner

Rob Reiner nasce nel 1947 nel Bronx, New York, USA, all’interno di una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo. Da padre comico e madre regista, eredita la passione per il mondo dell’intrattenimento, dove inizia a lavorare sin da giovane.

La sua fama internazionale inizia negli anni ‘70 con l’interpretazione di Michael “Meathead” Stivic nella sitcom All in the Family – ruolo che gli valse due Primetime Emmy Awards. Da quel momento in poi, gli anni ‘80 e ‘90 sono costellati da una carriera piena di successi. Da This Is Spinal Tap (1984) mock documentario sulla musica rock, l’adattamento di Stephen King Stand by Me (1986) fino ad arrivare a A Few Good Men (1992) che racconta un dramma giudiziario interpretato da attori come Tom Cruise e Jack Nicholson.

Foto: 20th Century Fox Television

Le nuove generazioni è più probabile lo ricordino come guest star nei panni di Bob Day, il padre di Jessica Day della serie New Girl, come apparizione televisiva ne I Maghi di Waverly o nel cameo di sé stesso in Hannah Montana.

L’incontro con Michele Singer Reiner

Molti conoscono il film Harry ti presento Sally (1989), ma pochi sanno che questo film è galeotto di una grande storia d’amore. Rob Reiner è la mente dietro all’iconica commedia ironica e romantica che lo rende ancora oggi famoso tra più generazioni. Ed è proprio questa pellicola l’occasione dove incontra l’amore della sua vita, più tardi sua moglie, Michele Singer.

Durante la produzione del film, nel 1988, i due si conoscono e si innamorano. La loro relazione non porta solo alla loro unione matrimoniale, ma anche ad un cambio del finale del film Harry ti presento Sally: Reiner decide di stravolgere il finale, ispirandosi alla loro reale storia d’amore.

Rob Reiner e Michele Singer Reiener alla Premiere del film Harry ti presento Sally. (1989)

Foto: MediaPunch via Getty Images. MediaPunch. All rights reserved.

Michele Singer Reiner, classe 1957, inizia la sua carriera come fotografa – tra i suoi scatti più noti la copertina del libro The Art of the Deal di Donald Trump nel 1987. Dopo il matrimonio con Rob Reiner, Michele Singer Reiner si avvicina al mondo del cinema. Dagli anni 2000 Singer si avvicina al mondo del cinema cinema, alla produzione di documentari e film. L’amore per il cinema è anche motivato dalle numerose collaborazioni lavorative tra Rob e Michele, consolidandosi come una coppia professionale, oltre che nel privato. Insieme lavorano al film Misery (1990) – prodotto da Reiner e con la collaborazione di Singer come fotografa speciale del set – e Albert Brooks: Defending My Life (2023) – documentario diretto da Rob Reiner e prodotto da Michele Singer Reiner. Quest’ultimo ha anche ricevuto una nomination agli Emmy.

La loro sintonia funziona, sia lavorativamente che nel privato: collaborano insieme nel cinema e nell’attivismo politico e crescono insieme 3 figli. Ed è proprio uno di loro, Nick Reiner, secondo per ordine di età, ad essere il principale sospettato dell’omicidio della coppia.

Da sinistra: Michele Singer Reiner, Bob Reiner, Jack Reiner, Romy Reiner e Nick Reiner.

Foto: AP / Evan Agostini

I due sono stati ritrovati il 14 dicembre con ferite da arti da taglio. L’ipotesi più accreditata è che la situazione sia degenerata a causa di una lite familiare finita male. La loro morte lascia un grande vuoto nella cultura americana e nel mondo del cinema internazionale, oltre che una grande incognita da risolvere sulle cause di questa tragica fine.