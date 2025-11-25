Franca Fund Gala a Doha: l’evento per la ricerca sulla medicina preventiva in onore di Franca Sozzani
Micaela Filippi
- Attualità

Franca Fund Gala a Doha: l’evento per la ricerca sulla medicina preventiva in onore di Franca Sozzani

Franca Fund Gala a Doha: l’evento per la ricerca sulla medicina preventiva in onore di Franca Sozzani

foto-articolo
Attualità - 25 Novembre 2025

di Micaela Filippi

Condividi: