“Imagine Finding Me”: le fotografie di Chino Otsuka che uniscono infanzia e presente

Immagina camminare per strada e incontrare sé stessi del passato, negli stessi luoghi percorsi anni fa da bambini. La fotografa giapponese Chino Otsuka ha reso ciò possibile, anche se digitalmente, attraverso un progetto chiamato “Imagine Finding Me”.

Cos’è Imagine Finding Me: idea e mostre

La fotografa giapponese Chino Otsuka ha voluto rivivere, anche se solo visivamente, l’idea di incontrare la sé stessa bambina nei luoghi visitati e vissuti nel suo passato. Per farlo, nel 2005 l’artista ha creato un progetto fotografico che ad oggi è conosciuto in tutto il mondo: “Imagine Finding Me” (in italiano, “Immagina di trovarmi lì”).

Otsuka ripesca dagli album di famiglia le foto a lei scattate nell’infanzia e inserisce la propria immagine d’adulta negli stessi scatti. I risultati sono poi stati leggermente modificati per uniformare le diverse luci, ombre e grane fotografiche del passato e rendendo le immagini quasi reali. Ciò che ne esce, a prodotto finito, sono delle immagini che mostrano una fusione perfetta tra presente e passato.

1976 vs 2005 (Japan)

Foto: Chino Otsuka

1982 vs 2005 (France)

Foto: Chino Otsuka

Ad ogni scatto, si può vivere insieme alla fotografa Otsuka il suo viaggio personale nell’infanzia e il confronto della sè presente: non sembra essere così distante dalla sè del passato, ma nelle immagini risultano come due rette parallele. La fotografa è spesso al fianco della sè bambina, ma non interagiscono mai tra loro.

Otsuka fa un viaggio nel passato, ripercorrendo non solo le sue fasi dell’infanzia, ma anche un giro, anche se digitalmente, intorno al globo. Infatti, le foto sono state scattate in tutto il mondo: Giappone, Inghilterra, Francia e Spagna sono solo alcuni dei luoghi immortalati.

Il confronto dell’immagine della fotografa da bambina con quella adulta mette in luce temi importanti come l’appartenenza, il tempo che passa e la memoria: di dove veniamo, chi eravamo e cosa siamo diventati.

1986 vs 2006 (Japan)

Foto: Chino Otsuka

1975 vs 2005 (Spain)

Foto: Chino Otsuka

Con “Imagine Finding Me”, Otsuka riscuote un successo internazionale: la mostra è stata presentata in oltre 16 paesi e a distanza di anni dalla sua presentazione (2005) riscuote ancora molto successo. Il progetto è stato esposto nel 2006 al TRACE in Regno Unito, nel 2015 e 2016 nel Getty Center di Los Angeles, poi nel 2017 al Photo Phnom Penh in Cambogia. Più recentemente, lo scorso settembre, il progetto “Imagine Finding Me” è stato presentato durante una mostra a livello europeo alla Biennale Imagines Vevey in Svizzera.