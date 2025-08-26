Bianca Balti volto 2025 di “Ovaries. Talk About Them.”: la campagna contro il cancro ovarico di Camilla and Marc

Bianca Balti partecipa alla campagna 2025 di “Ovaries. Talk about them.” che sensibilizza sul cancro ovarico. L’iniziativa annuale è organizzata dal brand australiano Camilla and Marc e fonde moda e attivismo per raccogliere fondi per la ricerca scientifica. Quest’anno la modella italiana Balti, toccata dalla malattia lo scorso anno, si espone pubblicamente sulla causa.

“Ovaries. Talk about them.”: storia del progetto

La campagna “Ovaries. Talk about them.” (in italiano, “Ovarie. Parliamone.”) è nata nel 2020 dal brand australiano Camilla and Marc per rompere il silenzio sociale sul cancro ovarico e per raccogliere fondi per la ricerca scientifica. L’idea nasce dai due fratelli fondatori del brand, dopo aver perso la madre da bambino proprio per la stessa malattia, un tumore ovarico.

I due fondatori del brand, Camilla Freeman-Topper and Marc Freeman, raccontano come il cancro ovarico sia un nemico silenzioso: la sua diagnosi è difficile e i suoi sintomi sono spesso normalizzati, portando a sottovalutare i primi segnali. Proprio per questo, Camilla and Marc come brand si impegnano a sensibilizzare il più possibile, anche attraverso una raccolta fondi che mira alla realizzazione di un test di rilevazione precoce, in modo da intervenire il prima possibile. Il tutto è coordinato tramite il gruppo GCRG (Gynaecological Cancer Research Group) dell’Università del New South Wales (UNSW) a Sydney, dalla Prof.ssa Caroline Ford e dalla Dr.ssa Kristina Warton.

Da sinistra, la Dr.ssa Kristina Wharton, i fondatori del brand Marc Freeman e Camilla Freeman Topper e la Prof.ssa Caroline Ford.

Foto: Ellie Coker

Camilla and Marc ogni anno lancia una capsule collection con magliette, felpe ed accessori dedicati alla campagna “Ovaries. Talk about them.” che riportano messaggi forti per sensibilizzare sul cancro ovarico. Il loro impegno fonde moda e attivismo: rendendo l’abbigliamento uno strumento per il cambiamento sociale. La collezione è un’edizione limitata e il 100% dei proventi raccolti viene donato alla ricerca scientifica del test di rilevazione precoce all’Università del New South Wales.

La loro iniziativa sta avendo molto successo e ha permesso al brand australiano di raccogliere oltre 2,5 milioni di dollari australiani. Una somma così grande ha potuto finanziare il team scientifico per il test di rilevazione precoce, ad oggi previsto per la sperimentazione clinica già nel 2026.

Bianca Balti voce della campagna 2025

Dall’inizio della loro campagna annuale, “Ovaries. Talk about them.” ha coinvolto diverse celebrità ed influencer, facilitando la diffusione del messaggio su diverse piattaforme e coprendo diversi tipi di pubblico. Arrivati alla sesta edizione, il brand continua ad impegnarsi per diffondere un messaggio che combatta lo stigma della malattia.

Quest’anno, il brand ha portato la voce e l’immagine della modella italiana Bianca Balti per la nuova collezione di “Ovaries. Talk about them.” con i messaggi “It all begins with ovaries” (in italiano, “Tutto comincia dalle ovaie”) e “How much are my ovaries worth?” (in italiano, “Quanto valgono le mie ovaie?”).

Bianca Balti che posa per la campagna “Ovaries. Talk about them.”

Foto: Nagi Sakai

La top model Balti è stata toccata da vicino dalla causa, essendo stata lei stessa colta dal cancro ovarico lo scorso settembre. Ad oggi, Balti è in remissione dopo una diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio. La sua presenza in questo momento è più potente che mai: la modella è per la campagna simbolo di forza, coraggio e futuro.

In uno dei video pubblicati del brand Camilla and Marc per la sesta edizione della campagna, la modella racconta la sua storia. Dopo la scoperta di una mutazione genetica che aumentava le possibilità di un futuro cancro alle ovaie e al seno, Balti decide di fare una mastectomia (rimozione del seno).

Con un’evidente commozione, la top model racconta anche la sua pianificazione per la rimozione delle ovaie a cui però non aveva ancora fissato una data. Quello che la faceva esitare era la volontà di avere altri figli. Poco dopo però la diagnosi, ricevuta dopo una visita dal pronto soccorso per dolori lancinanti all’addome: il cancro ovarico era arrivato, prima che lei potesse ancora ragionare sulle sue possibilità di una futura maternità.

Una diagnosi al terzo stadio che la spaventa. La modella racconta le sue paure come persona, come mamma single e anche come donna. Rimuovere il seno è già un grande passo che scuote la propria femminilità, ma le ovaie era un passo che non era ancora pronta a fare, come donna e come possibile futura mamma.

L’impegno della modella verso la campagna

Bianca Balti si dice onorata di essere parte di una campagna come “Ovaries. Talk about them.”, sostenendo il brand e l’iniziativa già da prima che fosse anche lei coinvolta direttamente nella causa. La sua missione è quella di portare consapevolezza sia verso chi sta vivendo la malattia, ma anche per la prevenzione. La modella vuole lanciare un messaggio a tutte le donne, perché nessuna è esclusa dalla malattia: “Andate dal medico, fate gli screening, non aspettate. Le donne sono resilienti, teniamo tutto insieme, ma è importante ascoltare il proprio corpo.”

Bianca Balti vuole comunicare a tutte le donne che avere un cancro ovarico non ti rende meno donna, meno femminile, meno te stessa.

“Indosso bikini. Voglio che le donne capiscano che una diagnosi non è la fine, che si può continuare a sentirsi sexy, forti e vive.”

È proprio questo che Bianca Balti ora vuole condividere con tutte le donne, dichiarando come la sua diagnosi si è rivelata una grande rivelazione di vita per lei: ha capito che la nella sua vita vuole fare di più grande di posare semplicemente per una rivista.