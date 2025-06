Jeff Bezos si sposa a Venezia: tra lusso e proteste degli attivisti 

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sposa! Per questo momento così importante ha scelto una delle città più romantiche del mondo: Venezia. I cittadini e le associazioni ambientaliste però non l’hanno presa bene, soprattutto in vista degli eventi sfarzosi in programma per i prossimi giorni, che rischiano di danneggiare non solo la città, ma anche l’ambiente.

Il matrimonio super esclusivo

Direttamente dagli Stati Uniti, Jeff Bezos uno degli uomini più ricchi del mondo e la sua futura moglie Lauren Sánchez hanno scelto l’Italia, precisamente Venezia per giurarsi amore eterno. Dal programma, passando per gli abiti per arrivare agli ospiti, tutto è lussuoso ed esclusivo. L’evento prevede una cerimonia, un gala ed anche un gran ballo, tutto distribuito nel weekend, dal 26 al 28 giugno. Si ipotizza che il grande evento sarà inaugurato da una festa esclusiva al Lido, probabilmente a Villa Baslini sull’isola di San Giovanni Evangelista. Seguirà il giorno dopo la cerimonia ufficiale nel Teatro Verde dell’Isola di San Giorgio Maggiore e un gran ballo presso la Scuola Grande della Misericordia.

Il catering sarà composto da importanti nomi nel mondo culinario, tra cui Massimo Bottura, Alajmo e Borghese. Gira anche voce che la futura sposa Lauren Sánchez ha in programma circa 27 cambi d’abito. Ulteriore particolare che potrebbe infuriare gli attivisti.

Si contano circa 200-250 invitati, tra cui Lady Gaga, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Bill Gates, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Attesa anche la figlia del Presidente degli Stati Uniti Ivanka Trump.

Le proteste degli attivisti contro Bezos

Nonostante i funzionari locali abbiano accolto positivamente il matrimonio delle due celebrità nella loro città, gli ambientalisti non la pensano allo stesso modo. Già da lunedì 23, Greenpeace ed il movimento Everyone hates Elon hanno protestato contro l’arrivo di Bezos per denunciare l’evasione fiscale di miliardari e per mettere in luce il danno ambientale di questo tipo di vita di lusso.

A Piazza San Marco a Venezia è apparso uno striscione con scritto “se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse.”

Foto: STEFANO RELLANDINI//Getty Images

Alcuni attivisti hanno giustificato le loro azioni:

“Sempre più spesso l’ingiustizia sociale viaggia di pari passo a quella climatica: da una parte l’arroganza di pochi miliardari che hanno stili di vita devastanti per il pianeta, dall’altra tutte le persone che subiscono quotidianamente i danni della crisi ambientale”.

D’accordo con gli attivisti, ci sono anche studenti, oppositori delle navi da crociera e sostenitori della causa abitativa che supportano la causa per Venezia.

In vista di tanto clamore, la coppia Bezos-Sánchez ha fatto delle donazioni significative ad alcune organizzazioni ambientaliste di Venezia, nella speranza di calmare gli animi. Tra le fortunate associazioni ci sono l’ufficio veneziano dell’Unesco, la Venice International University e il Corila (Consorzio per il coordinamento delle ricerche sul sistema lagunare che riunisce Ca’ Foscari, Iuav, Cnr e l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale). Il direttore generale di quest’ultima, Pierpaolo Campostrini, ha subito ringraziato pubblicamente per la donazione di un milione di euro:

“La ricerca scientifica in Italia spesso non riceve la giusta attenzione, questo riconoscimento ci ha fatto davvero piacere. Ci sono ancora dei passaggi formali da completare. Non sprecheremo nemmeno un centesimo: abbiamo già gestito ingenti fondi pubblici e la mia coscienza è serena.” Inoltre, sempre Campostrini ha sostenuto Bezos e Sánchez, dichiarando come i due “hanno semplicemente voluto fare qualcosa di concreto per Venezia, che ha un ruolo centrale come centro scientifico su temi che non riguardano solo la città, ma anche il mondo intero.”

Nonostante le ingenti donazioni, gli attivisti non sembrano essersi calmati e c’è il rischio che uno degli eventi in programma possa essere boicottato. Per ora, le nozze sono blindate e alcuni dettagli del maxi evento potrebbero essere cambiati last minute per motivi di sicurezza.