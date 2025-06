Israele sequestra nave umanitaria: 12 attivisti arrestati, tra loro c’è Greta Thunberg

Le forze di Difesa Israeliane (IDF) sequestrano la nave umanitaria Madleen della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza. Al suo interno 12 attivisti, tra cui l’attivista svedese Greta Thunberg e l’eurodeputata francese Rima Hassan.

Cos’è accaduto a Gaza

Tra la notte di domenica e lunedì, la nave umanitaria Madleen della Freedom Flotilla Coalition in direzione di Gaza è stata intercettata dalla marina militare israeliana. I 12 attivisti a bordo sono stati arrestati in acque internazionali dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) al largo della costa di Gaza. Tra loro, alcuni personaggi di rilievo pubblico come l’attivista svedese Greta Thunberg, l’eurodeputata francese Rima Hassan e il giornalista francese di Al Jazeera Omar Faiad.

Una foto diffusa d uno dei membri a bordo (Rima Hassan) che ritrae attivisti a bordo nel momento dell’arresto, con le mani alzate e i giubbotti di saltaggio.

Foto: @RimaHas via X

La nave era partita la settimana scorsa dalla Sicilia per raggiungere Gaza e fornire aiuti umanitari. Le provviste salvavita, tra cui latte in polvere e forniture mediche, sono state confiscate dalle IDF. Ce lo fa sapere una nota della Freedom Flotilla Coalition, che sottolinea l’illegalità dell’operazione israeliana:

“La nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito.”

A ribadire questa posizione anche Huwaida Arraf l’avvocato dei diritti umani e organizzatrice della Freedom Flotilla, definendo il trattenimento a bordo degli attivisti come una palese violazione dei diritto internazionale.

Il governo israeliano ha subito chiarito che gli attivisti sono sani e salvi e, una volta rimorchiata la Madleen verso il porto israeliano di Ashdod, verranno rimpatriati nel loro paese d’origine. Inoltre, il Ministro della Difesa israeliano Katz ha pubblicamente congratulato le IDF ed ha invitato gli attivisti a bordo della Madleen a vedere “chi è l’organizzazione terroristica di Hamas che sono venuti a sostenere e per la quale lavorano, e quali atrocità hanno commesso contro donne, anziani e bambini, e contro cui Israele sta lottando per proteggere.”

La notizia dell’operazione israeliana sta facendo il giro del mondo e alcuni personaggi pubblici stanno manifestando le proprie preoccupazioni verso l’operazione israeliana. Tra loro il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon che denuncia “l’arresto illegale” da parte di Israele dei 12 attivisti a bordo della Madleen e sollecita manifestazione in tutta la Francia per manifestare l’indignazione verso l’operazione.