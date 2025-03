Stefania Nobile: dallo scandalo per truffa a quello per prostituzione

Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, torna a far parlare di sé. Nota ai riflettori tra scandali e gossip, questa volta è stata arrestata insieme all’ex compagno Davide Lacerenza per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Chi è Stefania Nobile

Stefania Nobile è nota a molti per essere la figlia di Wanna Marchi, una televenditrice televisiva italiana coinvolta in numerose truffe televisive. Raggiunse la notorietà affiancando sua madre nelle televendite come collaboratrice per la vendita di prodotti di bellezza “miracolosi” per poi passare all’esoterismo, con la vendita di presunti amuleti e rituali magici.

A sinistra Wanna Marchi accanto alla sua collaboratrice e figlia Stefania Nobile durante una televendita.

Foto: La Stampa

Negli anni 200 vengono a galla le numerose truffe della Marchi e della Gentile. Il Tribunale di Milano le condannerà a circa nove anni e mezzo di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Li sconteranno tutti.

Dopo lo scandalo e gli anni di carcere, nel 2023 Stefania Nobile torna a far parlare di sé quando si siede sullo sgabello del programma Belve di Francesca Fagnani. Durante l’intervista, che naturalmente include domande sulle truffe e sul passato, Stefania Nobile sembra non pentirsi di niente, ma piuttosto afferma che sono le persone ad essere state “poco furbe”. Anche se Stefania Nobile ha preferito usare termini più accesi e meno gentili, ma insomma il senso è quello. In poche parole, non è colpa sua e della madre Wanna Marchi che hanno offerto prodotti ingannevoli, ma piuttosto delle persone che ci hanno creduto.

Stefania Nobile durante l’intervista al programma Belve di Francesca Fagnani.

Foto: Deejay

Ecco un estratto delle sue parole durante l’ntervista a Belve che riassume il suo pensiero:

“A me chiamano call center dalla mattina alla sera, io metto giù. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cog***na, se mette giù è furba. Basta con i disagiati.”

Nuovo scandalo, nuovo partner (in crime)

Negli ultimi giorni, il nome di Stefania Nobile è tornato a far parlare. Questa volta non si tratta di truffe, ma il curriculum è stato aggiornato a favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Non solo un nuovo reato, ma anche un nuovo partner in crime, letteralmente: l’ex compagno Davide Lacerenza. Dalla madre all’ex compagno: quando si dice “affari di famiglia”.

A sinistra Stefania Nobile, a destra Davide Lacerenza.

Foto: EFA News

Secondo le indagini, l’uomo, propietario de “La Gintoneria” a Milano, è coinvolto in un presunto giro di droga e prostituzione. Ed è proprio nel suo locale che tutto ciò sarebbe avvenuto. I clienti del bar avrebbero avuto accesso ad una varietà speciale di servizi che includeva la possibilità di avere stupefacenti e/o richiedere escort, anche minorenni. E che c’entra Stefania Nobile con gli affari dell’ex compagno?

Alcune intercettazioni hanno rivelato il coinvolgimento di Stefania Nobile, ex compagna di Davide Lacerenza, nell’organizzazione di questi festini e nella fornitura di questi servizi. Per ora, le indagini proseguono ed entrambi, Stefania e Davide, sono agli arresti domiciliari per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Mentre le indagini proseguono, una nuova svolta è prevista per l’11 marzo data fissata per gli interrogatori di garanzia, necessari a fornire la loro prima versione dei fatti.