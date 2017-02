«Libertà, a lungo ti cercammo…» All’Università di Tor Vergata una mostra su Dietrich Bonhoeffer

Dal 20 al 25 febbraio all’Università di Roma Tor Vergata sarà esposta, con il patrocinio della medesima Università, del Corso di laurea in Filosofia, del Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte di Tor Vergata, dell’Associazione MondoDomani, Istituto J. Maritain e della rivista 2duerighe, la mostra «Libertà, a lungo ti cercammo…» Dietrich Bonhoeffer. Resistenza e amicizia. Una mostra nata grazie alla sentita iniziativa da parte di alcuni studenti del corso di Filosofia della medesima Università, sotto la guida di Emanuela Tangari, con il desiderio di approfondire e far conoscere la figura di Dietrich Bonhoeffer, grande filosofo e teologo luterano tedesco del ‘900. La mostra verrà inaugurata giovedì 20 febbraio alle ore 15:00: interverranno Eraldo Affinati, scrittore ed insegnante, autore del volume Un teologo contro Hitler. Sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer, Emilio Baccarini, docente di Antropologia filosofica, Giovanni Salmeri, docente di Storia del pensiero teologico. L’incontro di inaugurazione sarà un’occasione preziosa per entrare nel vivo della storia e del pensiero di Bonhoeffer.

Il pensiero «riformatore» di Dietrich Bonhoeffer ha segnato profondamente l’approccio alla cristianità e alla Chiesa luterana. La sua partecipazione attiva alla resistenza al nazismo mette in luce il grande senso di responsabilità e l’immenso spessore umano di quest’uomo. Giustiziato il 9 aprile 1945 nel lager di Flossenbürg, Bonhoeffer restò fedele fino alla fine ai propri ideali: «Fare ed osare non sono una cosa qualsiasi, ma il giusto. Non ondeggiare nelle possibilità, ma afferrare coraggiosamente il reale. Non nella fuga dei pensieri, solo nell’azione è la libertà. Lascia il pavido esitare ed entra nella tempesta degli eventi… e la libertà accoglierà giubilando il tuo spirito». L’esigenza di una fede nel mondo e nella vita concreta, contro la concezione di un Dio come tappabuchi, la concezione dell’amicizia e dell’amore, dell’etica, appaiono oggi di grande interesse e attualità, e aprono la possibilità di un importante dialogo.

Informazioni:

Ingresso libero

Visite guidate dalle 10:30 alle 18:00

Per info e prenotazione visite guidate: mostrabonhoeffer@gmail.com

Edificio di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tor Vergata (Via Columbia, 1 – 1° piano)

