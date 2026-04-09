Mauro Repetto torna in scena con “C’erano una volta…883”
Mauro Repetto torna in scena con “C’erano una volta…883”
Mauro Repetto torna in scena con “C’erano una volta…883”
Dalle aule di scuola di Pavia alle vette delle classifiche musicali, fino alla misteriosa “fuga” nel momento di massimo successo. Mauro Repetto, co-fondatore insieme a Max Pezzali del leggendario duo 883, torna protagonista sul palco con “C’erano una volta…883”, un one man show che fonde musica, narrazione e comicità.
Con la regia di Maurizio Colombi, lo spettacolo non è una semplice celebrazione nostalgica, ma un percorso a metà tra realtà e finzione. Repetto, che nel 1989 diede vita a quella fabbrica di successi diventata pietra miliare della musica italiana, abbandona i panni del “biondino che ballava” per vestire quelli del narratore e cantante, interpretando finalmente i brani che ha contribuito a scrivere.
Lo Spettacolo: Tra Realtà e Sogno
Il pubblico sarà trasportato in un viaggio attraverso tre generazioni, scandito dai videoclip iconici e dai successi intramontabili della band. Repetto condividerà istantanee di momenti irripetibili, svelando aneddoti sulla genesi dei brani e raccontando il segreto nascosto nei suoi sogni.
Il racconto si snoda attraverso i punti nevralgici della vita di Mauro Repetto, partendo da quel 1989 in cui, insieme a Max Pezzali, diede vita agli 883 e scrisse i brani di maggior successo della band, destinati a diventare vere pietre miliari della musica italiana. Lo spettacolo ripercorre con nostalgia la storia del gruppo e la genesi dei loro trionfi, ma affronta anche il capitolo più personale e misterioso dell’artista: la sua fuga dall’Italia e quell’incontro simbolico con l’Uomo Ragno che dà il titolo allo show, svelando finalmente il segreto nascosto nei suoi sogni.
In questo viaggio tra realtà e finzione, Repetto non è solo, ma viene affiancato sul palco dai performer Alessandro Canciani e Monica De Bonis. Insieme rievocano le note che hanno segnato tre generazioni, offrendo al pubblico non solo i grandi classici, ma anche un momento di novità assoluta: la presentazione del brano inedito “In riva a te”, scritto interamente da Mauro Repetto appositamente per questo spettacolo.
Un’esperienza Multimediale
Lo spettacolo si presenta come una produzione dinamica e surreale, capace di alternare momenti di pura comicità a riflessioni intime. È un’occasione unica per riscoprire la storia di un artista che ha segnato profondamente la cultura pop italiana, raccontata oggi con la maturità e l’ironia di chi ha saputo reinventarsi.
Date – “C’erano una volta 883”
24 marzo – Cesano Boscone – TEATRO CRISTALLO
26 marzo – Busto Arsizio – TEATRO SOCIALE
27 marzo – Genova – TEATRO VERDI
16 aprile – Concorezzo – CINEMA TEATRO SAN LUIGI
18 aprile – Fortunago – TEATRO AZZARETTI