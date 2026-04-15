Le mostre da non perdere a Roma ad Aprile

L’occasione per immergersi nella cultura e nell’arte a Roma non manca mai. Questo mese offre la possibilità di scoprire nuove realtà, dalla civiltà egizia alla cultura pop italiana, fino al fascino del cinema hollywoodiano. Ecco tre mostre imperdibili da visitare ad aprile nella capitale.

“Tesori dei Faraoni” – Scuderie del Quirinale

Foto: classicult.it

Fino al 3 maggio, le Scuderie del Quirinale ospitano una grande mostra dedicata all’Antico Egitto. “Tesori dei Faraoni” è uno degli appuntamenti espositivi più importanti degli ultimi anni e porta con sé firme di rilievo: il curatore principale è l’egittologo Tarek El Awady, già direttore del Museo Egizio del Cairo, mentre il catalogo scientifico è a cura di Zahi Hawass, tra i più noti studiosi di egittologia a livello internazionale.

Il percorso espositivo è organizzato in sezioni tematiche che raccontano potere, religione, vita quotidiana, morte e aldilà. Sarcofagi, gioielli reali, papiri e statue di faraoni sono solo alcune delle opere in mostra. In totale sono esposti circa 130 reperti originali provenienti da importanti musei egiziani, tra cui quelli del Cairo e di Luxor, in un viaggio che attraversa oltre 3000 anni di storia, dall’Antico, Medio e Nuovo Regno.

“Tesori dei Faraoni” è una mostra imperdibile, adatta sia agli appassionati di storia e archeologia sia a chi si avvicina per curiosità. Il percorso è pensato per essere accessibile e ricco di spiegazioni chiare anche per i non esperti. Un’occasione da non perdere fino al 3 maggio per ammirare reperti che, in molti casi, non sono mai usciti dall’Egitto. Per maggiori informazioni e acquisto dei biglietti clicca qui.

“Franco Battiato. Un’altra vita” – MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Foto: maxxi.art

Fan o meno, è innegabile riconoscere l’impronta che l’artista Franco Battiato ha lasciato nella cultura italiana in diversi ambiti: dalla musica alla pittura, passando per il cinema e la filosofia. Per omaggiare il suo straordinario percorso, il MAXXI ospita la mostra “Franco Battiato. Un’altra vita”.

L’esposizione è curata da Giorgio Calcara e da Grazia Cristina Battiato, nipote dell’artista, che contribuisce al progetto con ricordi e materiali inediti, offrendo una prospettiva più intima e personale. La mostra arriva a cinque anni dalla scomparsa di Battiato ed è articolata in 7 sezioni che ripercorrono la sua vita attraverso un percorso multimediale e immersivo. Durante la visita si incontrano copertine di album, opere pittoriche, cimeli personali e manifesti, in un racconto che attraversa tutta la sua produzione artistica. Al centro del percorso si trova una sala immersiva sonora, pensata come cuore esperienziale della mostra.

L’approccio non è quello di una visita museale tradizionale, ma piuttosto di un’esperienza sensoriale, capace di coinvolgere il visitatore nella dimensione spirituale e filosofica che ha caratterizzato profondamente la vita e l’opera di Battiato. Un connubio tra arte contemporanea, musica e tecnologia, che lascia il visitatore con il desiderio di approfondire ulteriormente la sua figura. Per maggiori info relative alla mostra e all’acquisto dei biglietti, clicca qui.

“Movie Icons – Tesori di Hollywood” – Spazio WeGil

Foto: buonaseraroma.it

Hollywood arriva a Roma, ma Cinecittà non ha nulla da temere. Con “Movie Icons – Tesori di Hollywood”, ospitata allo Spazio WeGil, arrivano nella capitale oltre 100 oggetti originali provenienti dai set hollywoodiani, in un percorso che attraversa circa 40 anni di storia del cinema.

La mostra si concentra in particolare sui costumi di scena e sugli oggetti diventati iconici nel tempo, senza trascurare curiosità e materiali inediti legati ai backstage. Il percorso è arricchito da numerosi pannelli multimediali, che raccontano come nasce un film e quali tecniche vengono utilizzate per effetti speciali e produzione cinematografica. Tutti i pezzi esposti sono originali e realmente utilizzati nei film, senza repliche. Tra gli oggetti più noti si trovano la piuma di Forrest Gump, la bacchetta di Harry Potter e i caschi di Star Wars, in un viaggio pensato per appassionati di cinema e curiosi di ogni età.“Movie Icons – Tesori di Hollywood” è una mostra leggera e coinvolgente, che permette di scoprire cosa accade davvero dietro le quinte della realizzazione di un film e di avvicinarsi al mondo del cinema in modo semplice e immediato. Per maggiori informazioni relative alla mostra e ai biglietti, è possibile consultare il sito cliccando qui.