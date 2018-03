L’Inter vince tra i giovani l’ottava Viareggio Cup

L’Inter si fa ancora largo tra i giovani e vince per l’ottava volta la Viareggio Cup, torneo giovanile internazionale di calcio che puntualmente si svolge in Versilia da 70 anni.

I nerazzurri di Vecchi hanno superato la Fiorentina in una finale che è stata decisa soltanto nei tempi supplementari, grazie al gol del giovane under17 Vergani.

Ner primi venti minuti è la Fiorentina che tiene il pallino del gioco poi è l’Inter che si affaccia in area viola con Pompetti che su punizione impegna il portiere gigliato. Più tardi, Gori sull’altro fronte ha una grande chance per portare la Fiorentina in vantaggio, ma il suo tiro, quasi davanti alla porta, finisce a lato. Nel finale del primo tempo, due occasioni per i nerazzurri con Pompetti che impegna seriamente con Ghidotti prima e subito dopo con Schirò che di testa impatta male, mandando il pallone sopra la traversa, a pochi passi dalla porta.

Nella ripresa, c’è subito il vantaggio della Fiorentina. A realizzare è Sottil che mette in rete da pochi passi. L’Inter risponde subito con un colpo di testa del piccolo Merola deviato da Ghidotti. Vecchi opera tre cambi. Entrano,D’Amico, Belkheir e Rover. Escono Merola, Adorante e Schirò. Le mosse si rivelano azzeccate. L’Inter assedia la Fiorentina. Brignoli, vivacissimo, mette in apprensione la difesa avversaria. Al 35′ i nerazzurri pareggiano con Belkheir, che mette dentro da pochi passi. Subito dopo, gran tiro del nerazzurro Sala. Salva in angolo Ghidotti.

Si va ai supplementari. Inter più gasata. Al 95′ Ghidotti perde palla su assedio interista,Vergani, apposto in area prima calcia su un difensore, poi è lesto a riprendere la sfera e scaraventarla in rete. Per l’Inter è il gol del successo, anche perchè malgrado gli sforzi dei viola, ridotti in dieci per l’espulsione di Pinto, il risultato non cambia nel secondo tempo supplementare.

Inter – Fiorentina 2- 1 (dopo tempi supplementari)

MArcatori: 46′ Sottil, (F), 70′ Belkheir,(I) 95′ pts Vergani (I)

Inter: Pissardo, Zappa, Nolan, Rizzo, (70′ Corrado) Valietti,(70′ Vergani) Brignoli,( 106’pts Gavioli) Pompetti, Schirò,(46′ Rover) Sala, Merola,(46′ D’Amico) Adorante.(46′ Belkheir) All: Vecchi

Fiorentina: Ghidotti, Pinto, Ranieri, Mosti,(63′ Ferrarini) Valencic, Sottil, (88′ Longo) Lakti,(91’Gorgos), Gori, Maganjic,(78′ Hristov) Ceccacci, (91′ Visentin) Diakhate. All: Bigica

Arbitro: Damato di Barletta

Note: ammoniti Ranieri, Pinto, Nolan, Diakhate, D’Amico, Valencic

Espulso: 105′ Pinto (F)

dall’inviato Luigi Rubino