100 anni academy awards: premio oscar per gli stunt-man

Esiste da sempre una categoria importantissima nel cinema, ma spesso erroneamente dimenticata: gli stunt-man, ovvero controfigure degli attori principali. Atleti professionisti esperti in salti, cadute, tuffi. Il loro compito è girare scene particolarmente difficili o rischiose. In poche parole, sono l’ancora di salvataggi degli attori, senza i quali non potremmo vedere i nostri beniamini sopravvivere alle esplosioni o vincere in qualche duello. Quest’anno, a tre anni d’anticipo dal suo centenario, gli academy awards 2025 presenteranno questa speciale novità: il premio oscar per gli stunt-man, in vigore dalla centesima edizione in programma nel 2028.

L’ultima categoria ad essere stata inserita nel 2024 è la direzione del casting, sarà proprio durante la cerimonia di quest’anno che verranno proclamati i primi vincitori. Il mondo del cinema è un organigramma formato da tantissime figure professionale, le quali svolgono tutte un ruolo decisivo, alla realizzazione finale di un prodotto. Pensiamo solo a film come Apocalypse Now o Pulp Fiction. Non sarebbero stati gli stessi film senza la direzione del casting, ma soprattutto non sarebbero stati gli stessi senza senza stunt-man. Eppure, fino ad oggi, non esisteva un premio oscar a loro dedicato.

E’ un importante passo per il riconoscimento unanime di una professione e della realizzazione di un prodotto, vivo grazie ad ogni singolo ingranaggio che si incastra alla perfezione. Da non sottovalutare anche l’avvicinamento del pubblico a nomi prima sconosciuti. Un premio oscar per una nuova figura tecnica equivale a maggior copertura mediatica e visibilità, in grado di far uscire la notorietà dalla nicchia ristretta degli addetti ai lavori.

Dagli albori del cinema la direzione e il coordinamento degli stunt è stato una parte integrale della realizzazione dei film. Siamo orgogliosi di premiare le innovazioni in questo campo da parte di artisti tecnici e creativi

Con queste parole il direttore esecutivo dell’academy Bill Kramer e il presidente Janet Yang, dichiarano l’intento nel perseguire questa nuova premiazione. Nella scorsa edizione degli oscar (2024) si è reso omaggio agli stunt-man con un video commovente, ripercorrendo oltre cent’anni di acrobazie di Hollywood.

Il centenario degli academy awards ci ha regalato il suo primo spoiler. In attesa possiamo goderci la prima premiazione alla direzione del casting, e immaginare quali altre novità avrà in serbo per noi, da qui a tre anni. Nel frattempo, possiamo trovare un altro buon motivo per rivedere vecchi film, scoprendo nuovi volti e nomi.