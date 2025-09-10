Passo delle Streghe, 38enne precipitato da una rupe. Ringraziamento alle forze in campo

10 settembre 2025. Il Congresso di Stato, attraverso la Segreteria di Stato per Affari Interni, ha espresso il proprio profondo cordoglio e si unisce al dolore della famiglia per la tragica scomparsa del 38enne originario di Bondeno, precipitato ieri dalla rupe del Passo delle Streghe interno alla Repubblica. A seguito di un’operazione di soccorso complessa e senza sosta, che ha coinvolto un’ampia rete di professionisti di ogni reparto, è stato recuperato il corpo dell’uomo.

Emergenza e Solidarietà: il Ringraziamento del Governo per l’Eccellenza nell’Intervento di Soccorso

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, a nome dell’intero Governo sammarinese, rivolge un sentito ringraziamento a tutte le forze in campo che hanno operato con straordinario coordinamento, abnegazione e professionalità. Le operazioni, iniziate nel pomeriggio dl 9 settembre e proseguite per tutta la notte, hanno previsto la sinergica collaborazione: della Gendarmeria, della Polizia Civile Sezione Antincendio, della Protezione Civile, e del 118, oltre al prezioso supporto dei Vigili del Fuoco di Rimini e del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (CNSAS). Il corpo è stato ritrovato questa mattina alle cinque.

L’impiego di tecnologie avanzate, come i droni ed elicotteri con termocamera, dimostra la capacità e la modernità delle procedure di intervento, fondamentali per affrontare scenari così difficili e insidiosi di questo calibro. Nonostante l’esito tragico, l’efficienza e il coordinamento dimostrati da tutte le unità rappresentano un esempio di eccellenza nella gestione delle emergenze.

Il primo avvistamento dell’uomo è stato fatto da due straniere che visitavano la Prima Torre, avevano visto una persona cadeva nel vuoto. Subito, le donne si sono dirette verso la biglietteria per avvisare le autorità, mettendo in azione i soccorsi.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni di San Marino, Andrea Belluzzi, ha voluto sottolineare l’importanza di tale sinergia nell’operazione di soccorso: “Ogni intervento di soccorso racchiude in sé una profonda umanità. In questo contesto doloroso, la dedizione e la prontezza delle nostre forze dell’ordine e dei soccorritori italiani sono state encomiabili, confermando come la cooperazione transfrontaliera sia un pilastro fondamentale per la sicurezza e la solidarietà dei nostri territori. A loro va la nostra gratitudine più sincera”.