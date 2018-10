È tempo di #SMStrategies. La sesta edizione (e tante novità) il 6 e 7 novembre

Social media manager e social media specialist, direttori di marketing e decision makers, freelance e web agency, blogger e startupper, studenti e appassionati, personale delle aziende e giornalisti: il Social Media Strategies è per voi.

Chi vive, respira, mastica il Social Media Marketing ben sa la complessità di un mondo in continua evoluzione. Non ci si improvvisa professionisti, eh no. Serve seguire l’onda della formazione continua, una bellissima onda che richiede tempo ben speso per imparare ai massimi livelli dai migliori. La scorsa edizione è stata gettonatissima. Come sempre ci piace dare i numeri per far capire l’atmosfera piena di vitalità di un evento come questo: 1200 partecipanti.

#SMStrategies. 1, 2, 3 pronti, via!

Ripetiamo il “quando”, il 6 e 7 novembre; il “dove”, al Palacongressi di Rimini; e il “chi”, l’evento è realizzato da Search On Media Group. Lasciamo a voi il “perché”, mentre per il “come” adesso vi spieghiamo un po’ di cose.

Innanzitutto parliamo di un evento che è al 100% formazione professionale di qualità. Chi è stato alle edizioni precedenti sa di cosa parliamo, per gli altri vale come un ottimo biglietto da visita. Ci sono ben 10 sale tematiche e oltre 60 esperti nazionali e internazionali che daranno anima (e magari anche corpo) con i loro interventi formativi. Il tutto declinato tra conferme e novità, grandi novità. Se così non fosse che #SMStrategies sarebbe??

Come dicevano il social media marketing richiede capacità di stare al passo con i tempi, e fare formazione è soprattutto trasmettere i principali e ancor più i recentissimi trend del settore.

Non può certo mancare qualche anticipazione sulle importanti novità: oltre a essere confermata la presenza della sale Facebook, Content e Strategy e Video e Visual, saranno introdotte altre due sale fighissime: Instagram e Comunicazione e Brand. Instagram è una new entry che entra di diritto per la sua impennata vertiginosa che verrà studiata e analizzata, mentre la sala Comunicazione e Brand farà vedere come i piccoli e grandi brand vengono avvantaggiati da una gestione impeccabile delle strategie comunicative.

I più importanti social network saranno rivoltati come un calzino nei vari speech e approfondimenti, divisi in interventi “base” e “avanzati” per permettere a tutti, proprio TUTTI, di fare formazione di QUALITÀ fatta dai PROFESSIONISTI del settore, con la possibilità di PERSONALIZZARE il percorso formativo in base agli interessi e al grado di conoscenza dei diversi temi trattati.

Inoltre ci sarà la consueta Area Espositiva per gli operatori e i key player del settore, per un sano networking e momenti di confronto tra chi partecipa, le agenzie e le aziende del mondo digitale.

Sei un giornalista? Qualche info per te

Anche in questa edizione i giornalisti iscritti all’Ordine potranno, pubblicisti e professionisti, partecipare gratuitamente al Social Media Strategies. Già il gratis mette l’acquolina, ma è il meno perché partecipando si riceveranno 5 crediti formativi avendo la possibilità di fare formazione per potenziare le competenze necessarie per lavorare con i social network.

È semplicissimo, basta effettuare il login sulla piattaforma SiGef per ricevere crediti formativi.

Le iniziative e la Sala Plenaria

Spazio anche alle professioni digitali: il Web Marketing Festival, partner dell’evento, darà vita per il secondo anno a un servizio di recruitment per le professioni digitali attraverso la piattaforma Digital Job Placement, in modo da mettere in contatto le aziende con posizioni lavorative aperte con i professionisti del digitale in cerca di occupazione per incontrarsi e fare colloqui conoscitivi durante l’evento.

L’ anno scorso sul palco della Sala Plenaria si era tenuto un dibattito tra esperti sulle prospettive future delle professioni digitali, questa’anno non mancheranno dibattiti e confronti su temi di attualità legati al mondo dei social con relatori e ospiti di eccezione, come quelli della scorsa edizione: la giornalista Federica Angeli, sotto scorta per le sue inchieste sui clan mafiosi del litorale romano, ha parlato della responsabilità sociale legata al mondo dei social network e di quanto possano rivelarsi utili nella lotta per la legalità.

#SMStrategies, qualche link utile per approfondire:

Scopri l’evento

Programma

I relatori

Qualche news

A chi si rivolge

Il team