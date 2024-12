Raffaella Roversi - Teatro

Il villaggio di Natale e il presepe vivente ai Bagni Misteriosi

I Bagni Misteriosi di Milano vi aspettano per celebrare in modo unico il Natale. Nei weekend del 7-8, 14-15 e 21-22 dicembre 2024, infatti, dalle 10:30 alle 20:30 un ricco programma di iniziative vi stupirà. A cominciare da un presepe vivente. Troverete poi arte, teatro, storie per bambini, musica e gastronomia nel bistrot riscaldato Gud, a bordo piscina.