Gli Autori Fuori Porta: paesaggi lombardi e letteratura

Gli Autori Fuori Porta è un progetto che nasce dalla sinergia tra Teatro Franco Parenti e Regione Lombardia.

Intende valorizzare attraverso passeggiate culturali, visite guidate, letture, spettacoli, musica, i territori raccontati dai grandi autori lombardi, da Virgilio a Carlo Emilio Gadda passando per Bonvesin de la Riva, Carlo Cattaneo e Alessandro Manzoni.

E anche le tradizioni, la cultura e le bellezze della Lombardia capaci di trasformare il paesaggio in una matrice culturale.

Perchè, come diceva Chateaubriand, “Ogni uomo porta dentro di sé un mondo composto di tutto ciò che ha visto e amato, al quale fa ritorno costantemente, per quanto percorra e sembri abitare un mondo straniero”.

Non è un caso quindi che l’ideatore del progetto sia Niccolò Reverdini, pronipote dello scrittore scapigliato Carlo Dossi. E nipote di “nonno Franco” che aveva acquistato i terreni della Forestina, nel basso milanese, nel 1935 per salvarli dal disboscamento fascista.

É passeggiando con il nonno Franco durante le lunghe estati che il piccolo Reverdini interiorizzava quel territorio dove ora sorge l’azienda agricola che dirige, fra Milano e il fiume Ticino.

Territorio che ora diventa il primo itinerario di Autori Fuori Porta. Un tracciato dove la geografia si interseca con la letteratura, la storia dell’arte, il teatro.

Partirà infatti dal Castello Sforzesco che racchiude nella Sala della Balla il ciclo rinascimentale degli arazzi del Bramantino aventi ad oggetto le pratiche agricole nell’arco dei dodici mesi, toccando casa del Petrarca, andando verso i fontanili campestri necessari per l’irrigazione. Procedendo verso il Ticino poi si passerà per il Castello e il Bosco di Cusago per giungere infine alla Cascina Forestina, zona di interesse naturalistico.

Lo spirito cooperativo del territorio rurale si riflette nel coinvolgimento di comunità e associazioni che tutelano il territorio.

E di alcune classi dei Licei Berchet e Parini di Milano. Durante la loro visita guidata al Bosco di Riazzolo e alla Cascina Forestina, non mancheranno riflessioni sull’articolo 9 della Costituzione.

Il progetto è stato presentato mercoledì 20 novembre 2024 a Palazzo Lombardia nel corso di una conferenza stampa.

Vi hanno partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, la direttrice del Teatro Franco Parenti, Andrée Ruth Shammah, il filologo e agricoltore Niccolò Reverdini e il regista Andrea Chiodi ideatore del Presepe vivente.

Si tratta di una iniziativa collaterale: l’allestimento di un ‘Presepe vivente’ prima ai Bagni Misteriosi di Milano e poi, il 16 dicembre, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Una bella occasione di condivisione adatta a tutte le età!

Per informazioni: https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/gli-autori-fuori-porta/