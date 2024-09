Raffaella Roversi - Teatro

Teatro Fuori Porta, il Piccolo Teatro si mette in viaggio per la Lombardia

il Piccolo Teatro conscio della sua funzione di “pubblico servizio”, si mette in viaggio, lasciando le sue belle sale al centro di Milano. Va appunto “fuori porta”, in 13 comuni lombardi trasformando piazze, scuole, biblioteche in teatri improvvisati. Porta 60 appuntamenti tra recital, workshop e lezioni