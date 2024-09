Milano Off Fringe Festival 2024: arti performative per la città

Dal 10 settembre al 6 ottobre 2024 prende vita tra quartieri e comunità di Milano la sesta edizione del Milano Off Fringe Festival, il festival del teatro Off e delle arti performative fuori dagli edifici teatrali.

Porta arte, cultura e tanto altro, in ogni angolo della città, animando i quartieri con spettacoli, performance e iniziative letterarie capaci di creare un dialogo diretto e immediato con i diversi pubblici.

Sono 16 gli spazi convenzionali e non, situati nel cuore della città e nelle sue periferie che ospitano 52 spettacoli teatrali per 208 repliche, che andranno in scena il 26/27/28/29 settembre e il 03/04/05/06 ottobre, con 3 spettacoli al giorno (pomeriggio, preserale e serale)

Il festival è però preceduto dalla sezione OFF dell’OFF, che inizia il 10 settembre (fino al 25) e offre un’ampia varietà di eventi gratuiti (oltre 35 in altre 21 location) tra workshop, incontri e focus tematici.

Risate, poesia, musica ma anche riflessioni su temi sempre più stringenti come pace, diritti e nuovi orizzonti della scienza.

C’è anche una mostra tattile di arte contemporanea e fotografia intitolata Momenti salienti nell’arte e nella fotografia, pensata per rendere fruibile un percorso artistico anche a persone non vedenti o nello spettro dell’autismo.

Consigliate le passeggiate tematiche attraverso i quartieri e lo spettacolo del clown e fantasista Arnaldo Mangini a Zelig, partner del Fringe. Chiuderà il festival lo spettacolo dedicato a donne, diritti umani e Costituzione al Teatro Puntozero Beccaria, con protagoniste 10 avvocatesse del Foro di Milano.

Gli spettacoli in concorso nella Sezione Fringe sono di 44 compagnie selezionate da una commissione di esperti e dai responsabili degli spazi.

Provengono da tutta Italia e anche da Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera e Grecia. Sono in scena dal 26 settembre al 6 ottobre con drammaturgia contemporanea, teatro fisico, rielaborazioni in chiave contemporanea di alcuni classici arte di strada e clownerie, teatro canzone e stand up comedy.

Il Village OFF, situato nel Mercato Centrale Milano, è il cuore pulsante del festival. Ospita infatti la biglietteria centrale ed è il luogo dove operatori, artisti e pubblico potranno incontrarsi, partecipare a workshop, a presentazioni di libri e ad alcuni incontri dedicati ad artisti e operatori del settore.

Gli altri spazi sono: Società Umanitaria, Spazio Linea Pelle, Istituto Carlo Bazzi, Centro Studi Circolo Caldara, Quarta Parete, La Tana degli Artisti, Mou, Officine Puecher, Isolacasateatro, Slow Mill, Imbonati Microteatro, Fabbrica di Lampadine, Heracles Gymanium, Plinio il Giovane, Fondazione Nuova Musica.

E Imbonati 11 Art Hub, sede anche di MTS, Musical! the School, che presenta i costumi realizzati per tutte le produzioni di MTS, molti dei quali cuciti dagli allievi stessi.

Per questo il Milano Off Fringe Festival rientra nuovamente per il terzo anno nelle attività di “Milano è viva”, il progetto finanziato dal Ministero della Cultura e attuato e coordinato dal Comune di Milano – Cultura per sostenere e promuovere le attività di spettacolo dal vivo nelle aree meno centrali delle città metropolitane. Un importante sostegno e contributo è stato dato per lo stesso motivo anche dalla Regione Lombardia tramite il bando Grandi Eventi.

Francesca Vitale e Renato Lombardo sono i direttori artistici. Questo anno hanno fondato Fringe Italia Off, un network che per ora unisce i Festival di Milano e Catania ma che in futuro diventerà un contenitore attraverso cui realizzare una rete tra diversi Fringe a livello mondiale.

Milano OFF, già da anni parte del World Fringe Network, consolida le sue collaborazioni con i Fringe Festival di Avignone, Praga, Istanbul, NewYork, Hollywood, Stoccolma, Isole Azzorre, Reykjavik, Tessaloniki, Denver, Lagos e aggiungerà a breve quelle con Adelaide e Delhi, offrendo agli artisti l’opportunità di portare i loro spettacoli nel mondo, grazie a premi e selezioni assegnati da una giuria composta anche da operatori esteri.

Tutte le informazioni:

www.milanooff.com

Pagina Facebook: @milanoofffestival

Instagram: @milanooff_fringe_festival