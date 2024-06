Con Tavola tavola chiodo chiodo, al Teatro Elfo di Milano il 14 giugno 2024, Lino Musella ha reso omaggio a Eduardo de Filippo, al Teatro San Ferdinando, da lui acquistato completamente distrutto dalla guerra nel 1948 e a tutte le maestranze che hanno contribuito con fatica quotidiana a renderlo un luogo per essere abitato dall’artista e non di transito per lo stesso. Ad accompagnarlo sul palco, il musicista Marco Vidino.

Il titolo riprende alcune parole scritte su una lapide del San Ferdinando che Eduardo dedicò a Peppino Mercurio, suo fedele macchinista simbolo della preziosa dimensione dell’artigianato, sapienza antica tramandata di generazione in generazione grazie alla quale, “finché ci sarà un filo d’erba sulla terra ce ne sarà uno finto su un palcoscenico».

Tavola tavola chiodo chiodo: è proprio con il rumore di un martello che pianta dei chiodi in tavole di legno, che Musella inizia nella penombra lo spettacolo.

Quasi a sottolineare la necessità, per far sopravvivere il teatro, di uno sforzo continuo e costante privo di spettacolarizzazione.

Sulla scena poco illuminata l’attore regista drammaturgo e tecnico napoletano accanto a maquette in legno, tra tavole, chiodi e martello, ci fa riscoprire un Eduardo meno conosciuto. Non è però il grande autore. Piuttosto il capocomico tristemente ostinato, intento a combattere le sue battaglie.

Che sono contro le istituzioni e lo stato assente che non concede neanche un prestito agevolato per la ricostruzione del San Ferdinando perché “non risulta edificio di pubblica utilità”.

La sapiente costruzione drammaturgica è il frutto di uno studio di appunti, carteggi, lettere indirizzate alle Istituzioni, alle banche, ad amici.

Tutte parole scritte per la costruzione e il mantenimento del suo Teatro, il San Ferdinando. Tommaso De Filippo, nipote di Eduardo, impegnato nella cura dell’eredità culturale della famiglia, ha aiutato Lino Musella nella sua ricerca.

Ne emerge un uomo solo. Che ha dovuto pagare sempre un prezzo molto alto. E che parla da solo. Non per pazzia, ma perché ha perso fiducia negli altri.

La passione per il teatro però non si spegne mai, né la voglia di tramandare il mestiere dell’attore. “Se vuoi fare l’attore devi crederlo. Cerca la vita e troverai la forma. Cerca la forma e troverai la morte!”

Teatro Elfo Puccini

Corso Buenos Aires 31, Milano

Venerdì 14 giugno, ore 20.30 | sabato 15 giugno, ore 19.30

Tavola tavola chiodo chiodo

un progetto di Lino Musella e Tommaso De Filippo

tratto da appunti, articoli, corrispondenze e carteggi di Eduardo De Filippo

con Lino Musella

musiche dal vivo Marco Vidino