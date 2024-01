La Divina Commedia Opera Musical al Teatro Arcimboldi di Milano

La Divina Commedia Opera Musical, il kolossal prodotto da MIC International Company, porta la potenza della parola di Dante a Milano al Teatro Arcimboldi dal 30 gennaio al 4 febbraio 2024.

Lo fa attraverso ballo, canto, prosa e effetti tecnici con 8 cantanti-attori, 12 ballerini-acrobati, 50 componenti in troupe, 200 costumi di scena, 70 scenari con effetti immersivi 3d.

Il Tour, oltre a Milano, tocca Senigallia, Roma, Torino e Catanzaro.

La Divina Commedia Opera Musical ha una struttura operistica ma un linguaggio musicale e multimediale moderno. La regia è di Andrea Ortis che lo rende un viaggio immaginifico attraverso inferno, purgatorio e paradiso. La tecnologia è elemento essenziale insieme ad una mixture di linguaggi che amplifica la parola dantesca e crea da subito una dimensione dialogica col pubblico.

Gli episodi più iconici dei tre universi sconfinati costellano la costruzione letteraria firmata da Gianmario Pagano e Andrea Ortis: Ulisse, Pia, Francesca, Caronte, Pier delle Vigne, Ugolino, Catone, Virgilio, Bernardo, Beatrice.

Don Marco Frisina li ha musicati trovando nell’umanità multicolore di ciascuno personaggio e nei paesaggi visivi che evocano, note che vanno dal rock alla musica classica.

Il più grande racconto dell’animo umano, della sua miseria e della sua potenza, tra vizi, peccati e virtù che non conoscono l’usura del tempo, riprende così la forma dello spettacolo di voci, danze e tecnologia.

L’allestimento ha ottenuto la Medaglia d’oro dalla Società Dante Alighieri, il titolo per ben due volte di Miglior Musical al Premio Persefone edizione 2019 e edizione 2020, la partecipazione istituzionale nel 2021 con il riconoscimento del Senato della Repubblica, il patrocinio del Ministero della Cultura nel 2021, oltre al sempre costante patrocinio morale della Società Dante Alighieri.

La Divina Commedia Opera Musical: la necessaria riduzione del testo è stata fatta sulla base della ricerca del senso della vita.

Dante ci appare infatti non come il sommo, su un piedistallo dorato, lontano dalla nostra umana condizione, ma un uomo in preda ad una crisi, circondato da dubbi. Quella selva oscura è la sua e la nostra crisi. La dispersione dei significati, l’ha disorientato, come disorienta noi in questa epoca liquida.

La voce di Giancarlo Giannini, è quella di Dante vecchio. Ci ricorda con compassione il Dante giovane, irrequieto e sofferente, il suo smarrirsi, ma anche il suo ritrovarsi attraverso la scrittura. Un cammino che dalle tenebre dell’inferno va verso la luce, l’amore, e la speranza in un futuro positivo.

La Divina Commedia Opera Musical

Regia Andrea Ortis

Musiche Marco Frisina

Testi Gianmario Pagano, Andrea Ortis

Voce Narrante Giancarlo Giannini

Scenografia Lara Carissimi

Coreografie Massimiliano Volpini

Luci Valerio Tiberi

Video Virginio Levrio

Suono Francesco Iannotta

Una Produzione

Mic International Company

Società Dante Alighieri – Patrocinio Morale

Rds – Radio Ufficiale

Frecciarossa – Treno Ufficiale

Teatro Arcimboldi

Viale dell’Innovazione, 20, 20126 Milano MI