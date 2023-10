Chicago Il Musical – una nuova versione firmata Chiara Noschese da Milano in tour

È la nuova produzione firmata Stage Entertainment, pronta ad andare in tour in tutta Italia, abbiamo visto Chicago al Teatro Nazionale CheBanca! con la regia di Chiara Noschese, uno degli spettacoli più iconici e amati di Broadway.



Dopo il trionfale successo del film del 2002, diretto da Rob Marshall e interpretato da stelle come Renée Zellweger e Catherine Zeta-Jones, “Chicago” ha raggiunto fama globale, ed è proprio il titolo su cui ha deciso di puntare la Stage Entertainment per questa stagione.



Lo spettacolo porta la firma di Chiara Naschese, già regista di tutte le precedenti produzioni del Teatro Nazionale, che ne fa una versione completamente rivisitata nelle ambientazioni ma fedele alla trama originale.



La trama segue le avventure di Roxie Hart, una cantante di nightclub che si ritrova coinvolta in un omicidio e finisce in carcere, dove incontra la sua icona, Velma Kelly. Con l’aiuto dell’astuto avvocato Billy Flynn, le due donne congiurano per riconquistare la libertà e la celebrità nell’effervescente Chicago degli anni Venti.



Tutto lo show è tradotto in italiano da Giorgio Calabrese capace di non stravolgere nessun dettaglio della storia seppur in una traduzione non facile.



Tutto ciò che gli spettatori amano in “Chicago” è presente, ma l’ambientazione noir, così iconica nel film, si trasforma in un grande circo, conferendo a “Chicago” un tocco più pop e contemporaneo. Questa scelta si riflette anche nei costumi, nelle coreografie che seguono questa nuova direzione e aggiungono freschezza al tutto.



La scenografia è essenziale ma efficace, ambientando l’intero spettacolo in un grande tendone, con alcuni elementi che entrano ed escono. Sebbene non sia un allestimento imponente, funziona perfettamente per come è ideato lo spettacolo.



Un punto negativo è stato notare la buca dell’orchestra vuota, che da sempre è stata un punto di prestigio del Teatro Nazionale. Il nostro desiderio è quella di rivederla presto presente.

Per quanto riguarda il cast, in gran parte è stato azzeccato. Giulia Sol nel ruolo di Roxy è stata impeccabile in ogni aspetto, mentre Brian Boccuni ha regalato una interpretazione straordinaria nel ruolo di Billy Flynn.



La presenza di due “mostri sacri” del musical come Cristian Ruiz (Amos) e Luca Giacomelli Ferrarini (Mary Sunshine) ha ulteriormente rafforzato la produzione.



Chiara Noschese, non solo ha diretto lo spettacolo ma ha anche interpretato il ruolo di Mama Morton, un ritorno trionfante dopo 12 anni lontana dal palco, meritando gli applausi a scena aperta. L’ensemble dello show non delude e tiene alta la bandiera dello spettacolo.



Purtroppo, l’attrice Stefania Rocca nel ruolo di Velma Kelly non è riuscita a brillare come ci si sarebbe aspettato. La sua mancanza di esperienza come performer è evidente, e alcune scene sembravano sacrificate a causa di questa carenza.



In conclusione, “Chicago” è uno spettacolo estremamente godibile e degno di essere visto. L’innovativa ambientazione circense, le performance straordinarie di alcuni membri del cast e la direzione di Chiara Noschese lo rendono un titolo interessante e da non perdere.



Ecco di seguito tutte le date del tour: