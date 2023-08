Intervista a Simone Manfredini, direttore musicale di The Lion King a Londra 

Siamo a Londra, la patria dei grandi musical e nel West End il grande successo “The Lion King”, tratto dal celebre film con la colonna sonora a firma Elton John e Tim Rice, vede alla direzione musicale l’italiano Simone Manfredini, lo abbiamo incontrato ed intervistato tra una replica pomeridiana ed una serale.



Simone Manfredini è un talento italiano di cui possiamo sicuramente andare fieri, prima di trasferirsi nel Regno Unito ha lavorato alle più importanti produzioni italiane da Compagnia della Rancia a Stage Entertainment (A Chorus Line, La Bella e La Bestia, Mamma Mia!, Sister Act e molti altri) ed oggi dirige The Lion King, il musical per eccellenza a Londra, in scena da oltre 24 anni al Lyceum Theatre.



Non stupisce sapere la sua formazione, dall’Accademia Chigiana, all’Accademia Musicale Pescarese, a Siena Jazz, alla Manhattan School of Music fino al Bard College di New York.



Simone Manfredini ha fin da sempre avuto l’obiettivo di dirigere i grandi musical, abbiamo voluto incontrarlo a Londra per farci raccontare la sua esperienza e il suo percorso nel West End di Londra, dove ha diretto titoli del calibro di Les Miserables, 9to5 e tour internazionali come Flashdance in Corea.

Tutto questo non poteva che concludersi con il suo lavoro di compositore, diversi i progetti di Simone che attualmente porta avanti, tra cui un’edizione in inglese del musical Stordita (in scena in Italia interpretato e da un’idea di Ilaria Fioravanti) presentata da qualche settimana a Londra dal titolo Miss I-Doll.



Questo e molto altro lo troverete nella nostra intervista: