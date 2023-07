Intervista a Davide Fienauri (Frozen The Musical): “Il sogno è anche duro lavoro”

Un talento italiano nel West End di Londra, nel luogo più importante per un performer, abbiamo intervistato Davide Fienauri ora nel cast del musical targato Disney “Frozen The Musical”.



Davide Fienauri vive a Londra da oltre 6 anni, dopo una bel percorso in Italia nei migliori musical (Newsies, Footloose e altri), si trasferisce a Londra e debutta nel West End con il musical “Carousel” fino ad arrivare a “Mary Poppins” nel prestigioso Prince Edward Theatre.

Oggi a soli 23 anni Davide è nel cast di uno degli spettacoli di punta del West End londinese “Frozen The Musical” prodotto da Disney Theatrical al fianco di Samantha Barks, già celebre performer di musical a livello mondiale.



In Frozen, Davide fa parte dell’ensemble, è cover Kristoff e Pabbie, da quasi due anni in scena tutte le sere al Theatre Royal Drury Lane.



Dopo aver visto una replica dello spettacolo, abbiamo chiesto a Davide se gli andasse di scambiare quattro chiacchiere sul suo ruolo e la sua vita a Londra, trovate la sua intervista qui:



Altri crediti teatrali di Davide sono: Kiss me Kate! nel ruolo di Hortensio (Kilworth House Theatre), The Snowman (balletto) nel ruolo di Jack Frost (Peacock Theatre e Uk Tour), Me and My Girl con Matt Lucas presso il Chichester Festival Theatre, Guys and Dolls come primo ballerino per la regia e coreografie di Stephen Mear presso il Royal Albert Hall, White Christmas presso il Leicester Curve Theatre e West Side Story presso l’Estonian National Opera di Tallinn nel ruolo di Bernardo per la regia di Georg Malvius.



Un talento italiano di cui andare sicuramente fieri. Non perdete Frozen The Musical a Londra!