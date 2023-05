Guys & Dolls al Bridge Theatre di Londra: la nuova versione immersiva

Abbiamo visto la nuova versione immersiva di Guys and Dolls in scena Off West End al Bridge Theatre di Londra, un’esperienza che coinvolge lo spettatore a 360° fra luci, scenografie ed orchestra dal vivo

Il titolo è fra i più classici del musical: “Guys and Dolls” (celebre in Italia come “Bulli e Pupe”), una pietra miliare, questa volta in scena in una versione completamente rinnovata e definita “immersiva” prodotta dal Bridge Theatre di Londra diretta da Nicholas Hytner con coreografie di Arlene Phillips con James Cousins.

Sono tante le versioni che il pubblico londinese negli anni ha applaudito ed è tra i titoli più riproposti nel corso degli anni, un must che andava sicuramente visto sotto una nuova lente.

Viene definita “immersiva” e non può esserci termine più giusto: il teatro si trasforma in un’arena calpestabile ed il palco in piattaforme centrali che forma la scena attorno agli spettatori.

È possibile scegliere se godersi lo spettacolo dal centro dell’azione con un posto in piedi o dagli anelli (ben tre presenti), comodamente seduti.



Il biglietto standing significa rimanere circa 3 ore in piedi, sembrano tante ma non sentirete stanchezza una volta dentro lo spettacolo. È disponibile un guardaroba gratuito per chi ha il biglietto standing.



L’esperienza in questo Guys and Dolls è tutto.

Già arrivati si respira l’aria della New York degli anni ’30, tutto è curato al minimo dettaglio.

Se sei nell’area standing potrai decidere liberamente da quale angolazione vedere lo spettacolo e muoverti con facilità sotto le insegne luminose della città, la scenografia.

I numerosi banchetti presenti prima dell’inizio vendono cappelli, gadget, ciambelle e perfino hot dog, mentre in sottofondo sentirai riprodotti i rumori della città, metropolitana compresa.



La trama originale racconta di uno scommettitore incallito, Nathan Detroit, in cerca di soldi per allestire una bisca clandestina. Coinvolge così un altro giocatore d’azzardo (Sky Masterson), proponendogli una scommessa impossibile: invitare a cena Miss Sarah Brown, sergente dell’Esercito della Salvezza



La messa in scena è ciò stupisce di più, la storia si svolge interamente su un palco mobile, precisamente su delle piattaforme che salgono, si abbassano e si modellano a secondo delle esigenze.

Non esiste una quarta parete, pubblico ed attori sono uniti come parte integrante dello show.

Il cast padroneggia questa grande macchina ed i ballerini eseguono perfino delle coreografie molto curate.



Non abbiate timore, ci sono i tecnici “poliziotto” che guidano il pubblico in ogni momento ed il tutto viene gestito con un’attenzione ai maniacale.

Anche l’intervallo è un momento di spettacolo in questo Guys and Dolls, sulla piattaforma centrale i ballerini non si fermano ed i protagonisti continuano a divertirsi.

Uno spettacolo sicuramente fuori dai canoni e, per concludere in bellezza, il numero finale viene eseguito completamente tra la folla, subito dopo gli attori rimangono a ballare e chiacchierare con il pubblico.



È un sipario che non cala mai, proprio perchè non c’è.



Dopo tre ore di spettacolo vi ritroverete completamente pieni di energia e soddisfatti di aver visto un prodotto di altissima qualità.



Guys and Dolls rimarrà in scena – per ora – fino a febbraio 2024 al Bridge Theatre di Londra e rimane una delle esperienze da non perdere se amate i musical o volete provare qualcosa di nuovo.