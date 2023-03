Priscilla La Regina del Deserto: il ritorno dello show nella sua versione spettacolare

Il pullman più sfavillante del musical è tornato, Priscilla La Regina Del Deserto dopo 10 anni di nuovo in scena nella versione che debuttò nel 2013, a Milano in scena fino al 26 marzo 2023 al Teatro degli Arcimboldi.

Se pensiamo a titoli di grande impatto, che fanno ballare lo spettatore sulla poltrona (e non solo), è impossibile non pensare a Priscilla, un musical vincitore del Tony Award come miglior costume, 10 milioni di spettatori in tutto il mondo e 25 hit indimenticabili da “It’s Raining Men” fino a “I Will Survive”.



Un successo che il pubblico italiano ha potuto applaudire in un’imponente versione nel 2013 e nel corso degli anni riproposto in versione più ridotta, dopo 10 anni il pullman Priscilla torna a far ballare il pubblico senza esclusione di colpi.



Tratto dall’omonimo film cult ” Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto” – vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes – Priscilla è una travolgente avventura “on the road” , la storia di due drag e una transgender che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, si attraversano temi come l’omofobia e omogenitorialità, oggi più che mai temi caldi su cui porre attenzione.



Ben 26 performer in scena, oltre 500 costumi tra paillettes e lustrini, una mirrorball gigante sulla platea, 60 parrucche, 150 paia di scarpe, 200 cappelli sono solo alcuni degli elementi della regia a firma Matteo Gastaldo in scena dal 1 marzo fino al 26 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Di ritorno nel cast anche i protagonisti dell’edizione 2013: Simone Leonardi (Ralph/Bernadette), Antonello Angiolillo (Tick/Mitzi) e Mirko Ranù (Adam/Felicia).

Nella replica vista da noi, il ruolo di Bernadette è stato interpretato da Matteo Perin, capace di vestire i panni del ruolo in maniera impeccabile e a dirlo non sono solo le nostre parole ma i numerosi applausi a scena aperta a lui dedicati, prova decisamente superata.

Matteo Perin (al centro) nel ruolo di Bernadette

Sul palco con lui Angiolillo e Ranù, due compagni di viaggio perfetti capaci di stupire in ogni momento. Immancabili le Divas interpretate da Clarissa Ballerini, Arianna Talè ed Elisa Marangon in questa edizione di ritorno “volanti” sul palco e come il ruolo richiede, tutte con una gran voce degna di nota. A completare un cast di performer che si incastrano perfettamente tra i ruoli.

Il risultato? Una gran voglia di ballare e di rispolverare playlist forse un po’ trascurate.

Il ritorno di Priscilla è stato acclamato a gran voce dal pubblico, di certo siamo di fronte ad un titolo must-see del musical italiano.

Dopo la permanenza milanese al momento non sono previste nuove date, tutti gli aggiornamenti sul sito priscillamusical.it.