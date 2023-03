Fuori Misura, Il Leopardi come non ve l’ha mai raccontato nessuno. è uno spettacolo di MTM Manifatture Teatrali Milanesi, presentato il 3 marzo 2023 al Teatro Leonardo di Milano.

Scritto da Valeria Cavalli con la collaborazione di Claudio Intropido che insieme cura anche la regia è pensato per le scuole, in quanto riesce a far avvicinare i ragazzi ad un autore difficilmente da loro compreso: Giacomo Leopardi.

La drammaturgia ci si avvicina lentamente. Inizialmente gioca. Ci presenta un giovane uomo, il bravissimo Andrea Robbiano, laureato in lettera e filosofia con lode che lavora in un call center. Robbiano, in jeans e camicia è da solo su una scena con pochi oggetti, tra cui una lavagna. Dapprima ci fa conoscere, dandogli voce e corpo, il suo piccolo universo: il call center dove lavora, il portiere Salim, i suoi autori preferiti presentati come una top five e il suo sogno: fare il professore.

Quando arriva il telegramma per la prima supplenza, va in panico. Come fare la sua prima lezione, in che modo catturare l’attenzione dei ragazzi? Andrea Robbiano sembra un prestigiatore e dal suo cilindro estrae registri diversi, che muovono al riso. Interagisce con i ragazzi, rivolge loro domande sui loro interessi, sul loro mondo. Crea una relazione di fiducia che porta i giovani spettatori ad aprirsi, ad interessarsi, ad avere empatia.

Cosi, piano piano si avvicina al poeta, presentando non la sua opera immensa, ma lui stesso, l’uomo, le sue debolezze il suo essere “Fuori Misura”, perchè difforme malgrado la sua giovane età. Lo presenta come un adolescente come tanti, con la voglia di giocare con i coetanei, di divertirsi, di scappare da un ambiente famigliare che lo soffoca. E che invece per una beffa del destino, si ritrova in un corpo difforme, ricurvo, dolorante, alto appena 1,39 metri.

E questi giovani scolari, che entrano ogni giorno di più nell’adolescenza, in un corpo che cambia e nel quale ancora non si riconoscono e avvertono con sgomento la loro infanzia morire lentamente, si sentono per un attimo come il poeta.

Loro stessi diversi e goffi, sanno cosa voglia dire sentirsi tacciato da “sfigato”. E forse ora capiscono quel passero solitario, che pensoso in disparte il tutto guarda, senza compagni, senza volare, perdendo cosi il più bel momento della giovinezza.

Se lo spettacolo, che ha superato le 300 repliche, è pensato per la scuola, è molto godibile anche per gli adulti per la bravura e versatilità dell’attore e per la delicatezza della drammaturgia. Ricorda a noi adulti che ogni apprendimento qualitativamente importante nasce all’interno di una relazione di fiducia.

Fuori Misura, Il Leopardi come non ve l’ha mai raccontato nessuno

di Valeria Cavalli – collaborazione al testo Claudio Intropido

con Andrea Robbiano

regia Valeria Cavalli, Claudio Intropido

produzione MTM Manifatture Teatrali Milanesi

