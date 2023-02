Hide And Seek arriva a Londra dopo i successi in Italia e New York prodotto da Zava Production

Lo spettacolo nato in Italia come “Nascondino” dalla penna di Tobia Rossi ha già raccolto il successo internazionale ed è pronto a debuttare a Londra nella cornice del prestigioso Vault Festival dal 21 al 23 febbraio 2023.



Prodotto da Zava Production di Sabrina Zava in collaborazione con Kairos Italy Theatre, “Hide and Seek” arriva a Londra dopo un tour italiano, rappresentazioni nelle scuole, la vittoria del premio Mario Fratti a New York nel 2019 e le repliche in lingua inglese nel maggio 2022 al The Tank di New York.



Lo spettacolo gira intorno ai temi di bullismo e l’omofobia, attraverso il racconto di Gio e Mirko in un viaggio verso l’accettazione di sé, trattando argomenti attuali come l’utilizzo dei social media e di come questi possano portare a dei risvolti drammatici nella vita dei giovanissimi.



Diretto da Carlotta Brentan, il testo di Tobia Rossi, musiche Simone Manfredini, sul palco nei ruoli dei due protagonisti Issam Al Ghussain (Macbeth and King Lear, The Globe; The Beaker Girls, BBC) e Nico Cetrulo (Confusions, ArtsEd; The Merchant of Venice and Sapho & Phao, RSC: The Next Generation) scelti attraverso un casting a cui hanno partecipato moltissimi giovani attori a Londra.

“E’ la storia di un coming of age” – racconta Tobia Rossi, – in cui i protagonisti si trovano a dover affrontare una realtà provinciale e marginalizzante, ma che riescono a declinare in modi davvero inaspettati”.

Hide and Seek è stato anche ospitato in anteprima il 16 febbraio all’Italian Cultural Institute di Londra, in attesa del debutto al Vault Festival.

Hide and Seek

Date: 21-23 febbraio 2023

Dove: Crescent, The Vaults, Leake Street, Waterloo, London, SE1 7NN

Durata: 75 minutes

Testo: Tobia Rossi

Regia: Carlotta Brentan

Produzione: Zava Productions, co-produced by Kairos Italy Theater

Musiche: Simone Manfredini

Cast: Issam Al Ghussain, Nico Cetrulo