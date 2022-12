Raffaella Roversi - Teatro

Giostra

In Giostra l'incontro con l'amante è annunciato. La coppia in questione infatti sta insieme negandosi qualsiasi possibilità di evoluzione. La ripetitività dei loro gesti, della loro quotidianità, ha spento i sogni e le aspettative per assicurarsi il controllo sull'andamento della relazione stessa. E, seppur frustrante, preserva la coesione identitaria. Che va in frantumi con l'ingresso dell'amante.