Il Marchese del Grillo: Max Giusti raccoglie il testimone al Teatro Sistina

Al Teatro Sistina di Roma torna a vivere la storia de “Il Marchese del Grillo”, amatissima dal pubblico italiano, resa celebre dal film cult di Mario Monicelli in cui a prendere i panni del titolo fu un leggendario Alberto Sordi.



Lo spettacolo torna in scena dopo una fortunata edizione con Enrico Montesano, dopo circa 6 anni, sempre prodotto da PeepArrow di Massimo Romeo Piparo, anche regista. In questo ritorno a prendere il testimone del Marchese è il comico e conduttore televisivo Max Giusti.

La Prima dello spettacolo parte in grande stile dopo un arrivo in carrozza di tutto il cast e la presenza di molti ospiti del mondo dello spettacolo presenti alla prima: gli attori Lillo, Simona Marchini, Massimo Wertmuller, Gabriella Pession, il Trio Medusa al completo (Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi), i conduttori tv Monica Setta, Tiberio Timperi, Massimiliano Ossini, Giorgia Rombolà, Savino Zaba. Al Sistina anche alcuni dei protagonisti del cast di Mamma Mia!, prossimo al debutto nel nuovo Tour italiano: Sergio Muniz, Clayton Norcross, Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli e tantissimi altri.

Il Marchese del Grillo è, a partire dalle musiche composte dal Maestro Emanuele Friello, una full immersion nella Roma papalina di un tempo, i suoni, le imponenti scenografie e i curatissimi costumi riportano in quell’epoca senza bisogno di interpretazione, è proprio come essere lì.

Tutto rimane fedele al film, anche i dialoghi sono rimasti pressocchè invariati, un dettaglio sempre apprezzato dal pubblico.

Max Giusti è un Marchese simpatico, pungente e supera anche la prova del canto, l’augurio richiesto proprio di fronte la casa di Alberto Sordi poco prima del debutto (il racconto a fine spettacolo ndr) ha funzionato, versatile soprattutto nel “gioco” del Grillo nella seconda parte dello spettacolo.

Il pubblico lo acclama a gran voce. Prova superata.

Lo spettacolo gode di un ottimo cast composto da oltre 30 artisti provenienti dal mondo del musical e non, le coreografie a cura di Roberto Croce e momenti musicali di grande effetto.



Il Marchese sta già conquistando Roma perché sono state aggiunte già nuove repliche e i sold-out nel weekend sono sempre più vicini.



Il Teatro Sistina nel weekend 15-16 ottobre 2022

IL MARCHESE DEL GRILLO

Teatro Sistina, dal 12 ottobre 2022



Commedia Musicale di Gianni CLEMENTI Massimo ROMEO PIPARO

con Musiche originali composte da Emanuele FRIELLO

dal film di Mario MONICELLI, scritto con BENVENUTI, DE BERNARDI, PINELLI, ZAPPONI

Regia MASSIMO ROMEO PIPARO



con Max Giusti/ Il Marchese del Grillo





Giulio Farnese/ Zio Prete

Marco Valerio Montesano/ Servitore Ricciotto

Monica Guazzini/ Marchesa madre

Benedetta Valanzano/ Olimpià

Tonino Tosto/ Papa Pio VII

Carlotta Tommasi/ Madre di Faustina-Moglie di Gasperino

Roberto Attias/ L’amministratore

Ilaria Fioravanti/ Genuflessa

Gerry Gherardi/ Aronne Piperno-Commissario

Giacomo Genova/ Rambaldo-Il Graduato-Il Giudice

Marco Rea/ Il cameriere in polpe

Sergio Spurio/ L’oste

Francesco Miniaci/ Cap. Blanchard-Guardia Svizzera

Ambra Cianfoni/ Camilla

Ilaria Ferrari/ La figlia di Gasperino-Cameriera

Rocco Stifani/ Marcuccio-Ensemble

Sebastiano Lo Casto/ La Streghetta-Ensemble

Denis Scoppetta/ Castrato-Assistente del Papa-Ensemble

Gloria Rossi/ Faustina-Ensemble



Ensemble

Rocco Greco

Raffaele Cava

Ciali Sposato

Annalisa D’Ambrosio

Viola Oroccini

Valentina Bagnetti

Sara Telch



Foto di scena: Antonio Agostini