Esci di casa vieni a teatro, nuova stagione del Teatro Elfo

Il Teatro Elfo Puccini di Milano ha presentato la sua prossima stagione 2022/23, “Esci di casa vieni a teatro”. Il titolo campeggia sul disegno che Lucia Pescador ha dedicato al teatro Elfo e che va ad arricchire la sua grande collezione. Una sedia vuota in primo piano rimanda alla solitudine della tana in epoca pandemica mentre una bandierina rossa fa pensare ad un traguardo da raggiungere insieme. Che è in primo luogo la riconquista degli spazi comuni, insieme a socialità, condivisione di emozioni, riflessioni, pensiero.

Colpisce lo sforzo produttivo di questo Teatro che a marzo 2023 compirà 50 anni.

11 sono infatti le nuove produzioni frutto di una filosofia importante: l’Elfo vuole far lavorare le persone che fanno teatro, dare loro stabilità, progettualità.

La nuova stagione si apre ad ottobre 2022 con Alla greca di Berkoff. Si tratta di una produzione dell’Elfo e della Fondazioe Campania Festivale. Un testo sguaiato, esilarante e poetico che vuole essere una riscrittura di Edipo e della sua tragedia.

Continua inoltre a costruire rapporti di fratellanza, offrendo spazi per l’ospitalità.

11 sono anche le riprese di spettacoli di repertorio per costruire una tradizione e trasmettere sapere ai più giovani. Tra queste ricordiamo: Come tu mi vuoi di Pirandello, Kaddish di Ginsberg tra teatro e poesia, La lingua langue di Stravalaci, La morte e la fanciulla di Dorfman, Alice underground di Carroll, Rosso di Logan. Torna Cinzia Spanò con uno spettacolo su Palma Bucarelli. Un modo per costruire una tradizione e trasmettere sapere ai più giovani.

Esci di casa vieni a teatro è anche altro

Le belle sale dell’Elfo ospiteranno anche diversi eventi.

Dal 15 al 19 settembre 2022, per esempio, la prima edizione dell’Hystrio festival, una vetrina con il meglio della produzione italiana under 35 del Premio Hystrio 2022, giunto alla 31° edizione.

Dal 26 settembre al 16 ottobre nel teatro e in altri luoghi della città, verrà presentato Milanoltre giunto alla sua 36° edizione: 1986 > 2024 back to the future.

Tra Ottobre 2022 e maggio 2023, negli spazi dell’Elfo Puccini e della Fabbrica del vapore si terrà

Alice in wonderland, Atelier di teatro a cura di Walking in fabula con Percorsi tra natura e teatro ([email protected]).

A Maggio l’Elfo Puccini poi si riempirà di musica con il Festival MilanoMusica.

Una grande novità riguarda gli abbonamenti sempre più pensati per esigenze diverse, in vendita ora anche online senza costi di servizio aggiuntivi. Da segnalare l’abbonamento a 4 spettacoli per studenti universitari, al costo di 38 euro.

Teatro Elfo Puccini,

Corso Buenos Aires, 33, 20124 Milano Mi

www.elfo.org